07 декабря 2021
06 декабря 2021

СМИ: следствие изучает смерть ученого, лечившегося от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи проверяют и качество работы скорой помощи Фото:
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Коронавирус COVID-19

Следственный комитет начал проверку после смерти 34-летнего доцента Пермского политехнического университета Виктора Островского, сообщает Properm.ru. Ранее его супруга Анна Хрусталева-Островская говорила, что причиной смерти могло стать неправильное лечение от коронавируса.

«Следователи проводят проверку по факту ненадлежащего исполнения обязанностей медработниками городской поликлиники №7 и пермской станции скорой медицинской помощи», — пишет портал Properm.ru. Издание не приводит источник информации.

Ранее URA.RU рассказывало, что привитый от коронавируса Островский почувствовал себя плохо 13 ноября. Анализ подтвердил заболевание COVID-19, медики оставили его лечиться дома. 17 ноября пациенту доставили лекарство «Коронавир», через несколько часов после приема которого мужчина потерял сознание и скончался до приезда медиков. Его супруга в соцсетях писала, что считает назначенное лечение неверным, а лекарство слишком мощным, имеющим опасные побочные эффекты.

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Следственный комитет начал проверку после смерти 34-летнего доцента Пермского политехнического университета Виктора Островского, сообщает Properm.ru. Ранее его супруга Анна Хрусталева-Островская говорила, что причиной смерти могло стать неправильное лечение от коронавируса. «Следователи проводят проверку по факту ненадлежащего исполнения обязанностей медработниками городской поликлиники №7 и пермской станции скорой медицинской помощи», — пишет портал Properm.ru. Издание не приводит источник информации. Ранее URA.RU рассказывало, что привитый от коронавируса Островский почувствовал себя плохо 13 ноября. Анализ подтвердил заболевание COVID-19, медики оставили его лечиться дома. 17 ноября пациенту доставили лекарство «Коронавир», через несколько часов после приема которого мужчина потерял сознание и скончался до приезда медиков. Его супруга в соцсетях писала, что считает назначенное лечение неверным, а лекарство слишком мощным, имеющим опасные побочные эффекты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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