СМИ: следствие изучает смерть ученого, лечившегося от COVID

Следователи проверяют и качество работы скорой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Следственный комитет начал проверку после смерти 34-летнего доцента Пермского политехнического университета Виктора Островского, сообщает Properm.ru. Ранее его супруга Анна Хрусталева-Островская говорила, что причиной смерти могло стать неправильное лечение от коронавируса.

«Следователи проводят проверку по факту ненадлежащего исполнения обязанностей медработниками городской поликлиники №7 и пермской станции скорой медицинской помощи», — пишет портал Properm.ru. Издание не приводит источник информации.

Ранее URA.RU рассказывало, что привитый от коронавируса Островский почувствовал себя плохо 13 ноября. Анализ подтвердил заболевание COVID-19, медики оставили его лечиться дома. 17 ноября пациенту доставили лекарство «Коронавир», через несколько часов после приема которого мужчина потерял сознание и скончался до приезда медиков. Его супруга в соцсетях писала, что считает назначенное лечение неверным, а лекарство слишком мощным, имеющим опасные побочные эффекты.