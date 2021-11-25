Привитый пермяк умер после лечения от коронавируса

Мужчина через несколько часов после принятия лекарства потерял сознание и умер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Перми Виктор Островский умер после принятия лекарства от коронавируса. Его жена Анна уверена, что причиной смерти мужчины стало лекарство и неправильное лечение.

«34-летний Виктор Островский в середине ноября заболел коронавирусом. У него несколько дней держалась высокая температура, но после он начал чувствовать себя лучше. В день улучшения он выпил лекарство от коронавируса, принесенное врачом, и через несколько часов внезапно упал без сознания. Виктор умер до приезда реанимации», — сообщает 59.ру.

Виктор Островский почувствовал себя плохо 13 ноября. На следующую ночь у него резко поднялась температура, после чего приехали медики скорой помощи и взяли мазок на коронавирус у обоих супругов. Результат теста был положительным. Мужчина был привит от ковида еще летом и планировал ревакцинироваться в декабре.

В ночь с 16 на 17 ноября Виктор Островский еще раз вызвал скорую. Прибывшим медикам мужчина пожаловался на температуру, которая не уходила, сильный кашель, боль в груди, на что сотрудники скорой сказали, что у пациента средняя тяжесть болезни и посоветовали принять обезболивающее. Позже Островскому сделали ЭКГ.

На следующий день мужчине стало лучше, у него пропал озноб, но от предложения жены прогуляться он отказался, хотел отдохнуть. Днем в дом к семье пришел врач и принес бесплатное лекарство от коронавируса «Коронавир» и антибиотик «Медоклав». Через несколько часов после употребления лекарств Островскому стало плохо, он потерял сознание, а приехавшие медики констатировали смерть. Позже на похоронах, как рассказывает жена погибшего, специалисты из медицины рассказали, что у Островского был иммунитет от коронавируса благодаря прививке, а сильнодействующее лекарство «вело с иммунитетом борьбу». Анна Островская считает, что ее супругу назначили неправильное лечение и обратилась в прокуратуру. У мужчины осталось двое маленьких детей.

В краевом минздраве заявили, что лечение проходило в соответствии с рекомендациями федерального ведомства. Там добавили, что состояние пациента не требовало дополнительных исследований, а при последней проверке врачом не было выявлено оснований для госпитализации, уточняет издание.