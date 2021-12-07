07 декабря 2021

Свердловчанин сбежал с места ДТП, в котором погибла его жена. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночная авария Курган, разбитые машины, дтп, авария
Авария произошла во время поездки супругов в магазин (архивное фото) Фото:

Пьяный свердловчанин устроил аварию, в котором погибла его жена, и сбежал с места ДТП. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

«Водитель автомобиля Nissan, двигаясь по автодороге Верхотурье-Дерябино, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием в кювет. В результате ДТП погиб пассажир, женщина 1983 года рождения, местный житель», — говорится в сообщении ведомства. Водитель сбежал с места ДТП после смерти жены, потому что испугался.

Виновник аварии рассказал, что ДТП произошло, когда он с женой поехал в магазин, находящийся в соседнем населенном пункте. Его задержали и обнаружили, что, находясь за рулем, он был сильно пьян. Сейчас в отношении водителя готовятся возбудить уголовное дело.

Фото:

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Пьяный свердловчанин устроил аварию, в котором погибла его жена, и сбежал с места ДТП. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области. «Водитель автомобиля Nissan, двигаясь по автодороге Верхотурье-Дерябино, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием в кювет. В результате ДТП погиб пассажир, женщина 1983 года рождения, местный житель», — говорится в сообщении ведомства. Водитель сбежал с места ДТП после смерти жены, потому что испугался. Виновник аварии рассказал, что ДТП произошло, когда он с женой поехал в магазин, находящийся в соседнем населенном пункте. Его задержали и обнаружили, что, находясь за рулем, он был сильно пьян. Сейчас в отношении водителя готовятся возбудить уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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