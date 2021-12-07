Пьяный свердловчанин устроил аварию, в котором погибла его жена, и сбежал с места ДТП. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.
«Водитель автомобиля Nissan, двигаясь по автодороге Верхотурье-Дерябино, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием в кювет. В результате ДТП погиб пассажир, женщина 1983 года рождения, местный житель», — говорится в сообщении ведомства. Водитель сбежал с места ДТП после смерти жены, потому что испугался.
Виновник аварии рассказал, что ДТП произошло, когда он с женой поехал в магазин, находящийся в соседнем населенном пункте. Его задержали и обнаружили, что, находясь за рулем, он был сильно пьян. Сейчас в отношении водителя готовятся возбудить уголовное дело.
Фото: пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Пьяный свердловчанин устроил аварию, в котором погибла его жена, и сбежал с места ДТП. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области. «Водитель автомобиля Nissan, двигаясь по автодороге Верхотурье-Дерябино, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием в кювет. В результате ДТП погиб пассажир, женщина 1983 года рождения, местный житель», — говорится в сообщении ведомства. Водитель сбежал с места ДТП после смерти жены, потому что испугался. Виновник аварии рассказал, что ДТП произошло, когда он с женой поехал в магазин, находящийся в соседнем населенном пункте. Его задержали и обнаружили, что, находясь за рулем, он был сильно пьян. Сейчас в отношении водителя готовятся возбудить уголовное дело.