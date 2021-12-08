Группа «Бутырка» на концерте почтила память вора Зятька из ХМАО

09 декабря 2021 в 12:10 Размер текста - 17 +

Музыканты сообщили, что намерены посетить могилу криминального авторитета в Ишиме Фото: Андрей Александров © URA.RU На концерте в Сургуте музыканты российской группы «Бутырка» 8 декабря почтили память погибшего вора в законе из ХМАО Владимира Зятькова. Музыканты в память о «Зятке» исполнили песню «Запаха воска». Олег Симонов, автор песен и клавишник «Бутырки» сообщил, что Зятек всегда помогал группе, когда они приезжали В ХМАО. «Обязательно поедем в Ишим возложить цветы на могилу», — приводит его слова «СИА-пресс». Владимир Зятьков погиб 9 сентября 2020 года на реке Черная в Сургуте при столкновении прогулочного катера, на котором отдыхал с семьей и друзьями, с баржей. В результате аварии скончались еще трое пассажиров, несколько пострадали. 13 сентября Зятьков был похоронен в родном городе — Ишиме. Ранее URA.RU сообщало, что следователи назвали причину смерти вора в законе из ХМАО Зятька. По версии следствия, Зятьков, находясь за штурвалом катера, был пьян и превысил скорость. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На концерте в Сургуте музыканты российской группы «Бутырка» 8 декабря почтили память погибшего вора в законе из ХМАО Владимира Зятькова. Музыканты в память о «Зятке» исполнили песню «Запаха воска». Олег Симонов, автор песен и клавишник «Бутырки» сообщил, что Зятек всегда помогал группе, когда они приезжали В ХМАО. «Обязательно поедем в Ишим возложить цветы на могилу», — приводит его слова «СИА-пресс». Владимир Зятьков погиб 9 сентября 2020 года на реке Черная в Сургуте при столкновении прогулочного катера, на котором отдыхал с семьей и друзьями, с баржей. В результате аварии скончались еще трое пассажиров, несколько пострадали. 13 сентября Зятьков был похоронен в родном городе — Ишиме. Ранее URA.RU сообщало, что следователи назвали причину смерти вора в законе из ХМАО Зятька. По версии следствия, Зятьков, находясь за штурвалом катера, был пьян и превысил скорость.