08 декабря 2021
07 декабря 2021

Группа «Бутырка» на концерте почтила память вора Зятька из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Зятьком. Сургут, прощание с усопшим, зятек, криминальный авторитет
Музыканты сообщили, что намерены посетить могилу криминального авторитета в Ишиме Фото:

На концерте в Сургуте музыканты российской группы «Бутырка» 8 декабря почтили память погибшего вора в законе из ХМАО Владимира Зятькова. Музыканты в память о «Зятке» исполнили песню «Запаха воска».

Олег Симонов, автор песен и клавишник «Бутырки» сообщил, что Зятек всегда помогал группе, когда они приезжали В ХМАО. «Обязательно поедем в Ишим возложить цветы на могилу», — приводит его слова «СИА-пресс».

Владимир Зятьков погиб 9 сентября 2020 года на реке Черная в Сургуте при столкновении прогулочного катера, на котором отдыхал с семьей и друзьями, с баржей. В результате аварии скончались еще трое пассажиров, несколько пострадали. 13 сентября Зятьков был похоронен в родном городе — Ишиме.

Ранее URA.RU сообщало, что следователи назвали причину смерти вора в законе из ХМАО Зятька. По версии следствия, Зятьков, находясь за штурвалом катера, был пьян и превысил скорость.

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На концерте в Сургуте музыканты российской группы «Бутырка» 8 декабря почтили память погибшего вора в законе из ХМАО Владимира Зятькова. Музыканты в память о «Зятке» исполнили песню «Запаха воска». Олег Симонов, автор песен и клавишник «Бутырки» сообщил, что Зятек всегда помогал группе, когда они приезжали В ХМАО. «Обязательно поедем в Ишим возложить цветы на могилу», — приводит его слова «СИА-пресс». Владимир Зятьков погиб 9 сентября 2020 года на реке Черная в Сургуте при столкновении прогулочного катера, на котором отдыхал с семьей и друзьями, с баржей. В результате аварии скончались еще трое пассажиров, несколько пострадали. 13 сентября Зятьков был похоронен в родном городе — Ишиме. Ранее URA.RU сообщало, что следователи назвали причину смерти вора в законе из ХМАО Зятька. По версии следствия, Зятьков, находясь за штурвалом катера, был пьян и превысил скорость.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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