Захарова пристыдила Запад за дело против журналиста Ассанжа. «Проявление людоедского мировоззрения»

10 декабря 2021 в 17:03 Размер текста - 17 +

Мария Захарова высказалась о деле в отношении Джулиана Ассанжа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала позорным вердиктом решение об экстрадиции в США журналиста, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Суд Англии 10 декабря разрешил экстрадицию Ассанжа в США. «Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля — очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема. Достойно Запад отметил Международный день прав человека (отмечается 10 декабря, прим. URA.RU) и завершение «саммита демократий», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Ранее апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию Ассанжа из Британии. Ассанж находится под стражей, передает RT. У защиты будет право оспорить решение суда. В США в 2012 против журналиста выдвинули 18 уголовных обвинений, ему грозит заключение сроком до 175 лет. Его обвиняют в шпионаже из-за публикации секретных военных и дипломатических телеграмм. Суд Лондона ране сообщал, что его выдача США будет противоправной. У Ассанжа клиническая депрессия и аутизм, поэтому он может покончить с собой, если отправится в тюрьму США, пишет Nation News. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала позорным вердиктом решение об экстрадиции в США журналиста, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Суд Англии 10 декабря разрешил экстрадицию Ассанжа в США. «Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля — очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема. Достойно Запад отметил Международный день прав человека (отмечается 10 декабря, прим. URA.RU) и завершение «саммита демократий», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Ранее апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию Ассанжа из Британии. Ассанж находится под стражей, передает RT. У защиты будет право оспорить решение суда. В США в 2012 против журналиста выдвинули 18 уголовных обвинений, ему грозит заключение сроком до 175 лет. Его обвиняют в шпионаже из-за публикации секретных военных и дипломатических телеграмм. Суд Лондона ране сообщал, что его выдача США будет противоправной. У Ассанжа клиническая депрессия и аутизм, поэтому он может покончить с собой, если отправится в тюрьму США, пишет Nation News.