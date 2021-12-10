Захарова пристыдила Запад за дело против журналиста Ассанжа. «Проявление людоедского мировоззрения»

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова высказалась о деле в отношении Джулиана Ассанжа Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала позорным вердиктом решение об экстрадиции в США журналиста, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Суд Англии 10 декабря разрешил экстрадицию Ассанжа в США.

«Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля — очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема. Достойно Запад отметил Международный день прав человека (отмечается 10 декабря, прим. URA.RU) и завершение «саммита демократий», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.

Ранее апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию Ассанжа из Британии. Ассанж находится под стражей, передает RT. У защиты будет право оспорить решение суда. В США в 2012 против журналиста выдвинули 18 уголовных обвинений, ему грозит заключение сроком до 175 лет. Его обвиняют в шпионаже из-за публикации секретных военных и дипломатических телеграмм. Суд Лондона ране сообщал, что его выдача США будет противоправной. У Ассанжа клиническая депрессия и аутизм, поэтому он может покончить с собой, если отправится в тюрьму США, пишет Nation News.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала позорным вердиктом решение об экстрадиции в США журналиста, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Суд Англии 10 декабря разрешил экстрадицию Ассанжа в США. «Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля — очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема. Достойно Запад отметил Международный день прав человека (отмечается 10 декабря, прим. URA.RU) и завершение «саммита демократий», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Ранее апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию Ассанжа из Британии. Ассанж находится под стражей, передает RT. У защиты будет право оспорить решение суда. В США в 2012 против журналиста выдвинули 18 уголовных обвинений, ему грозит заключение сроком до 175 лет. Его обвиняют в шпионаже из-за публикации секретных военных и дипломатических телеграмм. Суд Лондона ране сообщал, что его выдача США будет противоправной. У Ассанжа клиническая депрессия и аутизм, поэтому он может покончить с собой, если отправится в тюрьму США, пишет Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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