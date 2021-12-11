11 декабря 2021
10 декабря 2021

В ХМАО на нефтяном месторождении произошел взрыв

© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон для сжигания боровских куриц и корма. Тюмень, пожар, пожар в лесу, пожар в поле
Пострадавших в пожаре нет Фото:

На Самотлорском месторождении (ХМАО) произошел взрыв газа. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе окружного МЧС.

«Произошла разгерметизация внутрипромыслового газопровода. На место происшествия прибыли пожарные подразделения. Сейчас происходит истечение и выгорание газа. Его контролирует две единицы спецтехники. Газ пушен по другой ветке газопровода», — прокомментировали в пресс-службе МЧС. Там также уточнили, что пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее URA.RU сообщало, что на Самотлорском месторождении весной произошел взрыв газового сепаратора компании «Самотлорнефтегаз». Тогда в результате аварии пострадали несколько рабочих.

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На Самотлорском месторождении (ХМАО) произошел взрыв газа. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе окружного МЧС. «Произошла разгерметизация внутрипромыслового газопровода. На место происшествия прибыли пожарные подразделения. Сейчас происходит истечение и выгорание газа. Его контролирует две единицы спецтехники. Газ пушен по другой ветке газопровода», — прокомментировали в пресс-службе МЧС. Там также уточнили, что пострадавших в результате ЧП нет. Ранее URA.RU сообщало, что на Самотлорском месторождении весной произошел взрыв газового сепаратора компании «Самотлорнефтегаз». Тогда в результате аварии пострадали несколько рабочих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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