В ХМАО на нефтяном месторождении произошел взрыв

Пострадавших в пожаре нет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На Самотлорском месторождении (ХМАО) произошел взрыв газа. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе окружного МЧС.

«Произошла разгерметизация внутрипромыслового газопровода. На место происшествия прибыли пожарные подразделения. Сейчас происходит истечение и выгорание газа. Его контролирует две единицы спецтехники. Газ пушен по другой ветке газопровода», — прокомментировали в пресс-службе МЧС. Там также уточнили, что пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее URA.RU сообщало, что на Самотлорском месторождении весной произошел взрыв газового сепаратора компании «Самотлорнефтегаз». Тогда в результате аварии пострадали несколько рабочих.