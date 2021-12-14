Мэр из ХМАО премировал сам себя без разрешения депутатов

15 декабря 2021 в 11:50 Размер текста - 17 +

Глава сельского поселения Светлый Фрунзе Шагимухаметов премировал сам себя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава сельского поселения Светлый (Березовский район ХМАО) Фрунзе Шагимухаметов в течение нескольких месяцев выписывал себе премию за решение особо важных задач. Делал он это в обход действующего законодательства, так как решение о премировании должно было приниматься советом депутатов. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Прокуратура в ходе надзорных мероприятий установила, что главой сельского поселения Светлый с января 2020 года по апрель 2021 года ежемесячно издавались распоряжения о выплате себе премии за выполнение особо важных и сложных заданий. В соответствии с действующим законодательством оценка деятельности главы поселения, а также его премирование за данные действия относится к исключительной компетенции Совета депутатов муниципалитета», — сказали в пресс-службе прокуратуры. Несмотря на это, мэр данный вопрос на рассмотрение депутатов не выносил. В прокуратуре добавили, что по итогам проверки каких-либо особо важных и сложных заданий глава поселения не выполнял. В прокуратуре корреспонденту агентства рассказали, что общая сумма поощрений составила порядка 20 тысяч рублей. Суд потребовал от Шагимухаметова вернуть полученные деньги. Связаться с Шагимухаметовым не удалось, редакция не располагает его номером телефона. Ранее URA.RU писало, что и другой глава сельского поселения в Березовском районе выписывал себе премии за выполнение особо важных и сложных заданий. Тогда мэр поселка Хулимсунт Ярослав Ануфриев выписал себе премию в 17 тысяч рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Глава сельского поселения Светлый (Березовский район ХМАО) Фрунзе Шагимухаметов в течение нескольких месяцев выписывал себе премию за решение особо важных задач. Делал он это в обход действующего законодательства, так как решение о премировании должно было приниматься советом депутатов. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Прокуратура в ходе надзорных мероприятий установила, что главой сельского поселения Светлый с января 2020 года по апрель 2021 года ежемесячно издавались распоряжения о выплате себе премии за выполнение особо важных и сложных заданий. В соответствии с действующим законодательством оценка деятельности главы поселения, а также его премирование за данные действия относится к исключительной компетенции Совета депутатов муниципалитета», — сказали в пресс-службе прокуратуры. Несмотря на это, мэр данный вопрос на рассмотрение депутатов не выносил. В прокуратуре добавили, что по итогам проверки каких-либо особо важных и сложных заданий глава поселения не выполнял. В прокуратуре корреспонденту агентства рассказали, что общая сумма поощрений составила порядка 20 тысяч рублей. Суд потребовал от Шагимухаметова вернуть полученные деньги. Связаться с Шагимухаметовым не удалось, редакция не располагает его номером телефона. Ранее URA.RU писало, что и другой глава сельского поселения в Березовском районе выписывал себе премии за выполнение особо важных и сложных заданий. Тогда мэр поселка Хулимсунт Ярослав Ануфриев выписал себе премию в 17 тысяч рублей.