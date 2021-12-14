14 декабря 2021
13 декабря 2021

Мэр из ХМАО премировал сам себя без разрешения депутатов

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава сельского поселения Светлый Фрунзе Шагимухаметов премировал сам себя Фото:

Глава сельского поселения Светлый (Березовский район ХМАО) Фрунзе Шагимухаметов в течение нескольких месяцев выписывал себе премию за решение особо важных задач. Делал он это в обход действующего законодательства, так как решение о премировании должно было приниматься советом депутатов. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий установила, что главой сельского поселения Светлый с января 2020 года по апрель 2021 года ежемесячно издавались распоряжения о выплате себе премии за выполнение особо важных и сложных заданий. В соответствии с действующим законодательством оценка деятельности главы поселения, а также его премирование за данные действия относится к исключительной компетенции Совета депутатов муниципалитета», — сказали в пресс-службе прокуратуры. Несмотря на это, мэр данный вопрос на рассмотрение депутатов не выносил.

В прокуратуре добавили, что по итогам проверки каких-либо особо важных и сложных заданий глава поселения не выполнял. В прокуратуре корреспонденту агентства рассказали, что общая сумма поощрений составила порядка 20 тысяч рублей. Суд потребовал от Шагимухаметова вернуть полученные деньги. Связаться с Шагимухаметовым не удалось, редакция не располагает его номером телефона.

Ранее URA.RU писало, что и другой глава сельского поселения в Березовском районе выписывал себе премии за выполнение особо важных и сложных заданий. Тогда мэр поселка Хулимсунт Ярослав Ануфриев выписал себе премию в 17 тысяч рублей.

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Глава сельского поселения Светлый (Березовский район ХМАО) Фрунзе Шагимухаметов в течение нескольких месяцев выписывал себе премию за решение особо важных задач. Делал он это в обход действующего законодательства, так как решение о премировании должно было приниматься советом депутатов. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Прокуратура в ходе надзорных мероприятий установила, что главой сельского поселения Светлый с января 2020 года по апрель 2021 года ежемесячно издавались распоряжения о выплате себе премии за выполнение особо важных и сложных заданий. В соответствии с действующим законодательством оценка деятельности главы поселения, а также его премирование за данные действия относится к исключительной компетенции Совета депутатов муниципалитета», — сказали в пресс-службе прокуратуры. Несмотря на это, мэр данный вопрос на рассмотрение депутатов не выносил. В прокуратуре добавили, что по итогам проверки каких-либо особо важных и сложных заданий глава поселения не выполнял. В прокуратуре корреспонденту агентства рассказали, что общая сумма поощрений составила порядка 20 тысяч рублей. Суд потребовал от Шагимухаметова вернуть полученные деньги. Связаться с Шагимухаметовым не удалось, редакция не располагает его номером телефона. Ранее URA.RU писало, что и другой глава сельского поселения в Березовском районе выписывал себе премии за выполнение особо важных и сложных заданий. Тогда мэр поселка Хулимсунт Ярослав Ануфриев выписал себе премию в 17 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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