15 декабря 2021
14 декабря 2021

Экс-мэр из ХМАО идет под суд за миллионные махинации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое здание суда. Тюмень, зал суда, суд, зал судебного заседания
Чиновника подозревают в махинациях с жильем Фото:

В ХМАО будут судить экс-главу поселка Горноправдинск Ханты-Мансийского района Сергея Зайцева за злоупотребление должностными полномочиями при вводе жилого дома и незаконную передачу земли, находящуюся в частной собственности. Следствие считает, что Зайцев своими действиями нанес ущерб поселению на 21 миллион рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего главы сельского поселения Горноправдинск. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшему существенное нарушение охраняемых законом прав и законных интересов граждан и в превышении должностных полномочий. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки», — рассказали в ведомстве.

В следственном управлении следственного комитета ХМАО добавили, что Зайцев в 2017 году без проверок передал одному из застройщиков разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома, а дом при этом не соответствовал проекту. В результате бюджет поселения потерял порядка 6 миллионов рублей.

Также, по версии следствия, в 2013 году экс-мэр передал в администрацию ложные данные о границах участка, находящейся в собственности у местной жительницы, сформировав на ее территории еще два участка для застройки. В дальнейшем на этих территориях новые собственники возвели частные дома, которые по решению суда пришлось снести. В результате действий Зайцева, как сейчас считают силовики, причинен ущерб на 15 миллионов рублей. Обвиняемый вину не признал, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Прокуратура сообщает, что в интересах муниципалитета направила в суд иск о взыскании с бывшего главы суммы причиненного ущерба.

Ранее URA.RU сообщало, что на первого вице-мэра из ХМАО завели дело за махинации с землей. По оценкам следователей, своими действиями чиновник нанес ущерб бюджету города на 15 миллионов рублей

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ХМАО будут судить экс-главу поселка Горноправдинск Ханты-Мансийского района Сергея Зайцева за злоупотребление должностными полномочиями при вводе жилого дома и незаконную передачу земли, находящуюся в частной собственности. Следствие считает, что Зайцев своими действиями нанес ущерб поселению на 21 миллион рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры. «Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего главы сельского поселения Горноправдинск. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшему существенное нарушение охраняемых законом прав и законных интересов граждан и в превышении должностных полномочий. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки», — рассказали в ведомстве. В следственном управлении следственного комитета ХМАО добавили, что Зайцев в 2017 году без проверок передал одному из застройщиков разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома, а дом при этом не соответствовал проекту. В результате бюджет поселения потерял порядка 6 миллионов рублей. Также, по версии следствия, в 2013 году экс-мэр передал в администрацию ложные данные о границах участка, находящейся в собственности у местной жительницы, сформировав на ее территории еще два участка для застройки. В дальнейшем на этих территориях новые собственники возвели частные дома, которые по решению суда пришлось снести. В результате действий Зайцева, как сейчас считают силовики, причинен ущерб на 15 миллионов рублей. Обвиняемый вину не признал, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Прокуратура сообщает, что в интересах муниципалитета направила в суд иск о взыскании с бывшего главы суммы причиненного ущерба. Ранее URA.RU сообщало, что на первого вице-мэра из ХМАО завели дело за махинации с землей. По оценкам следователей, своими действиями чиновник нанес ущерб бюджету города на 15 миллионов рублей
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...