Экс-мэр из ХМАО идет под суд за миллионные махинации

16 декабря 2021 в 11:41 Размер текста - 17 +

Чиновника подозревают в махинациях с жильем Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО будут судить экс-главу поселка Горноправдинск Ханты-Мансийского района Сергея Зайцева за злоупотребление должностными полномочиями при вводе жилого дома и незаконную передачу земли, находящуюся в частной собственности. Следствие считает, что Зайцев своими действиями нанес ущерб поселению на 21 миллион рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры. «Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего главы сельского поселения Горноправдинск. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшему существенное нарушение охраняемых законом прав и законных интересов граждан и в превышении должностных полномочий. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки», — рассказали в ведомстве. В следственном управлении следственного комитета ХМАО добавили, что Зайцев в 2017 году без проверок передал одному из застройщиков разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома, а дом при этом не соответствовал проекту. В результате бюджет поселения потерял порядка 6 миллионов рублей. Также, по версии следствия, в 2013 году экс-мэр передал в администрацию ложные данные о границах участка, находящейся в собственности у местной жительницы, сформировав на ее территории еще два участка для застройки. В дальнейшем на этих территориях новые собственники возвели частные дома, которые по решению суда пришлось снести. В результате действий Зайцева, как сейчас считают силовики, причинен ущерб на 15 миллионов рублей. Обвиняемый вину не признал, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Прокуратура сообщает, что в интересах муниципалитета направила в суд иск о взыскании с бывшего главы суммы причиненного ущерба. Ранее URA.RU сообщало, что на первого вице-мэра из ХМАО завели дело за махинации с землей. По оценкам следователей, своими действиями чиновник нанес ущерб бюджету города на 15 миллионов рублей Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ХМАО будут судить экс-главу поселка Горноправдинск Ханты-Мансийского района Сергея Зайцева за злоупотребление должностными полномочиями при вводе жилого дома и незаконную передачу земли, находящуюся в частной собственности. Следствие считает, что Зайцев своими действиями нанес ущерб поселению на 21 миллион рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры. «Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего главы сельского поселения Горноправдинск. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшему существенное нарушение охраняемых законом прав и законных интересов граждан и в превышении должностных полномочий. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки», — рассказали в ведомстве. В следственном управлении следственного комитета ХМАО добавили, что Зайцев в 2017 году без проверок передал одному из застройщиков разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома, а дом при этом не соответствовал проекту. В результате бюджет поселения потерял порядка 6 миллионов рублей. Также, по версии следствия, в 2013 году экс-мэр передал в администрацию ложные данные о границах участка, находящейся в собственности у местной жительницы, сформировав на ее территории еще два участка для застройки. В дальнейшем на этих территориях новые собственники возвели частные дома, которые по решению суда пришлось снести. В результате действий Зайцева, как сейчас считают силовики, причинен ущерб на 15 миллионов рублей. Обвиняемый вину не признал, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Прокуратура сообщает, что в интересах муниципалитета направила в суд иск о взыскании с бывшего главы суммы причиненного ущерба. Ранее URA.RU сообщало, что на первого вице-мэра из ХМАО завели дело за махинации с землей. По оценкам следователей, своими действиями чиновник нанес ущерб бюджету города на 15 миллионов рублей