Участник распада СССР: всего 1 договор мог спасти Советский союз

16 декабря 2021 в 16:23 Размер текста - 17 +

Власти страны планировали трансформировать СССР Фото: Александр Мамаев © URA.RU Власти страны могли сохранить СССР путем подписания договора о Союзе суверенных государств. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политический деятель, занимавший с 1991 по 1992 год должность государственного секретаря и первого заместителя председателя Правительства России Геннадий Бурбулис. «До распада СССР, который в конечном счете свершился 25 декабря 1991 года, был подготовлен новый текст договора о Союзе суверенных государств. Большинство республик в разной форме активности участвовали в подготовке документа, подписать его должны были 20 августа 1991 года. Я до сих пор считаю, что это была реальная возможность по пластичной трансформации Советского союза в новое качество, не утрачивая корневой нашей сущности, Союза. Но накануне, 19 августа, было объявлено чрезвычайное положение в стране, то, что получило историческое определение ГКЧП, Государственный комитет чрезвычайного положения, и дошло до того, что в Москву ввели войска», — подчеркнул Геннадий Бурбулис. По словам политика, власти страны не готовились к распаду Советского союза. «Никто из нас до последнего момента не стремился к тому, чтобы Советский союз, наша родина, распался. И президент России Борис Ельцин, и мы, его ближайшие соратники и помощники, были последовательны за то, чтобы найти своевременные и правильные меры, шаги трансформации Советского Союза, той изжившей себя тоталитарно-затратной системы, перегруженной нелепыми обязательствами перед всем миром, и занимавшейся безрассудной гонкой вооружений, тратившей все свои богатые ресурсы в основном на внешние сверхзадачи», — добавил Бурбулис. В начале 90-х годов Геннадий Бурбулис входил в ближайшее окружение президента России Бориса Ельцина. В качестве государственного секретаря РСФСР, первого вице-премьера правительства РСФСР, государственного секретаря при президенте Российской Федерации с 1991—1992 годы принимал участие в подготовке и принятии важнейших политических решений того периода. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти страны могли сохранить СССР путем подписания договора о Союзе суверенных государств. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политический деятель, занимавший с 1991 по 1992 год должность государственного секретаря и первого заместителя председателя Правительства России Геннадий Бурбулис. «До распада СССР, который в конечном счете свершился 25 декабря 1991 года, был подготовлен новый текст договора о Союзе суверенных государств. Большинство республик в разной форме активности участвовали в подготовке документа, подписать его должны были 20 августа 1991 года. Я до сих пор считаю, что это была реальная возможность по пластичной трансформации Советского союза в новое качество, не утрачивая корневой нашей сущности, Союза. Но накануне, 19 августа, было объявлено чрезвычайное положение в стране, то, что получило историческое определение ГКЧП, Государственный комитет чрезвычайного положения, и дошло до того, что в Москву ввели войска», — подчеркнул Геннадий Бурбулис. По словам политика, власти страны не готовились к распаду Советского союза. «Никто из нас до последнего момента не стремился к тому, чтобы Советский союз, наша родина, распался. И президент России Борис Ельцин, и мы, его ближайшие соратники и помощники, были последовательны за то, чтобы найти своевременные и правильные меры, шаги трансформации Советского Союза, той изжившей себя тоталитарно-затратной системы, перегруженной нелепыми обязательствами перед всем миром, и занимавшейся безрассудной гонкой вооружений, тратившей все свои богатые ресурсы в основном на внешние сверхзадачи», — добавил Бурбулис. В начале 90-х годов Геннадий Бурбулис входил в ближайшее окружение президента России Бориса Ельцина. В качестве государственного секретаря РСФСР, первого вице-премьера правительства РСФСР, государственного секретаря при президенте Российской Федерации с 1991—1992 годы принимал участие в подготовке и принятии важнейших политических решений того периода.