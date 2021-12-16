YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска вещания 16 декабря. На блокировку отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«А мы ничего другого и не ожидали. Как говорится, каждый поздравляет с премьерой, как умеет: кто цветами и добрыми пожеланиями, а кто — толченым стеклом, подсыпанным в туфли», — пишет Захарова в своем telegram-канале.
В RT представили, как могли бы выглядеть реакции по всему миру на блокировку YouTube-канала RT DE. В видеоролике лидеры Великобритании, США и Франции призвали Германию не повторять их ошибок и предупредили о влиянии российского телевидения. «Но уже слишком поздно», — говорится в подписи к видео. RT сообщает, что эфир на немецком можно смотреть в прямой трансляции.
YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска вещания 16 декабря. На блокировку отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «А мы ничего другого и не ожидали. Как говорится, каждый поздравляет с премьерой, как умеет: кто цветами и добрыми пожеланиями, а кто — толченым стеклом, подсыпанным в туфли», — пишет Захарова в своем telegram-канале. В RT представили, как могли бы выглядеть реакции по всему миру на блокировку YouTube-канала RT DE. В видеоролике лидеры Великобритании, США и Франции призвали Германию не повторять их ошибок и предупредили о влиянии российского телевидения. «Но уже слишком поздно», — говорится в подписи к видео. RT сообщает, что эфир на немецком можно смотреть в прямой трансляции.