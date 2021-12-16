YouTube заблокировал новый канал RT в Германии в день запуска. Видео

16 декабря 2021 в 16:00 Размер текста - 17 +

В прямом эфире будут транслироваться новости, ток-шоу и документальные фильмы на немецком языке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска вещания 16 декабря. На блокировку отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «А мы ничего другого и не ожидали. Как говорится, каждый поздравляет с премьерой, как умеет: кто цветами и добрыми пожеланиями, а кто — толченым стеклом, подсыпанным в туфли», — пишет Захарова в своем telegram-канале. В RT представили, как могли бы выглядеть реакции по всему миру на блокировку YouTube-канала RT DE. В видеоролике лидеры Великобритании, США и Франции призвали Германию не повторять их ошибок и предупредили о влиянии российского телевидения. «Но уже слишком поздно», — говорится в подписи к видео. RT сообщает, что эфир на немецком можно смотреть в прямой трансляции. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска вещания 16 декабря. На блокировку отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «А мы ничего другого и не ожидали. Как говорится, каждый поздравляет с премьерой, как умеет: кто цветами и добрыми пожеланиями, а кто — толченым стеклом, подсыпанным в туфли», — пишет Захарова в своем telegram-канале. В RT представили, как могли бы выглядеть реакции по всему миру на блокировку YouTube-канала RT DE. В видеоролике лидеры Великобритании, США и Франции призвали Германию не повторять их ошибок и предупредили о влиянии российского телевидения. «Но уже слишком поздно», — говорится в подписи к видео. RT сообщает, что эфир на немецком можно смотреть в прямой трансляции.