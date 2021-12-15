В челябинском парламенте согласовали новые детские пособия

За социальные выплаты депутаты проголосуют 23 декабря (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Комитет по социальной политике заксобрания Челябинской области одобрил 16 декабря ряд новых социальных выплат, в том числе пособий на детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЗСО. Вопрос по новым региональным выплатам вынесен на сессию, которая состоится 23 декабря.

«Согласно законопроекту, малоимущие семьи будут получать пособие (равное половине прожиточного минимума на детей) с 1 января 2022 года в размере 6 тысяч 222 рубля при рождении или усыновлении второго ребенка — до года. В комитете по социальной политике также поддержали назначение ежемесячной выплаты на детей, страдающих фенилкетонурией. Ее размер составит пять тысяч рублей и она будет выплачиваться до совершеннолетия», — заявили в пресс-службе.

Также профильный комитет одобрил законопроект о снижении страхового стажа для получения регионального звания «Ветеран труда». Его предлагают сократить на пять лет.

Ранее губернатор Алексей Текслер в ходе прямой линии заявил, что региональные выплаты на рождение детей должны ежегодно индексироваться. Глава региона также анонсировал введение пособия для детей с наследственными заболеваниями пищеварения и выступил с инициативой снизить стаж для получения звания «Ветеран труда».