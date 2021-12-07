07 декабря 2021

Челябинский губернатор объявил о новых пособиях для детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Прямая линия с Алексеем Текслером. Челябинск , портрет, текслер алексей, кулак
В Челябинской области готовы поддержать больных детей Фото:

В Челябинской области будут введены дополнительные пособия на питание для детей с наследственными заболеваниями пищеварительного тракта. Об этом на прямой линии 8 ноября заявил губернатор области Алексей Текслер

«Приняли решение, что со следующего года начнем выплачивать пособия на спецпитание детей, которые болеют фенилкетонурией. По вопросу с целиакией надо принимать аналогичное решение и поддерживать семьи, и давать соответствующие пособия», — заявил Текслер.

Губернатор добавил, что все необходимые решения приняты. Область готова выделять дополнительные средства на пособия для больных детей.

Текслер анонсировал прямую линию 2 декабря. В 2020 году прямая линия проходила совместно с итоговой пресс-конференцией. В этом году эти два мероприятия решили развести.

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В Челябинской области будут введены дополнительные пособия на питание для детей с наследственными заболеваниями пищеварительного тракта. Об этом на прямой линии 8 ноября заявил губернатор области Алексей Текслер «Приняли решение, что со следующего года начнем выплачивать пособия на спецпитание детей, которые болеют фенилкетонурией. По вопросу с целиакией надо принимать аналогичное решение и поддерживать семьи, и давать соответствующие пособия», — заявил Текслер. Губернатор добавил, что все необходимые решения приняты. Область готова выделять дополнительные средства на пособия для больных детей. Текслер анонсировал прямую линию 2 декабря. В 2020 году прямая линия проходила совместно с итоговой пресс-конференцией. В этом году эти два мероприятия решили развести.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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