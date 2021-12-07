Челябинский губернатор объявил о новых пособиях для детей

В Челябинской области готовы поддержать больных детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области будут введены дополнительные пособия на питание для детей с наследственными заболеваниями пищеварительного тракта. Об этом на прямой линии 8 ноября заявил губернатор области Алексей Текслер

«Приняли решение, что со следующего года начнем выплачивать пособия на спецпитание детей, которые болеют фенилкетонурией. По вопросу с целиакией надо принимать аналогичное решение и поддерживать семьи, и давать соответствующие пособия», — заявил Текслер.

Губернатор добавил, что все необходимые решения приняты. Область готова выделять дополнительные средства на пособия для больных детей.

Текслер анонсировал прямую линию 2 декабря. В 2020 году прямая линия проходила совместно с итоговой пресс-конференцией. В этом году эти два мероприятия решили развести.