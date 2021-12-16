Следователи возбудили дело после налоговой проверки Фото: Илья Московец © URA.RU

Свердловские следователи возбудили уголовное дело о неуплате налогов в отношении бывшего генерального директора ООО «НИКА-Петротэк» Павла Русинова. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Павел Русинов стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов», — передает РБК со ссылкой на инсайдера. Ранее Русинова обвиняли в коммерческом подкупе.

Источник рассказал, что причиной нового дела стала налоговая проверка. Речь шла об особо крупном размере суммы, которую предполагаемые злоумышленники скрыли от контролирующих органов.

URA.RU обратилось к старшему помощнику руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александру Шульге. Он сообщил, что ведомство пока не комментирует информацию СМИ.

Сообщения о возбуждении в отношении Русинова дела по 204 УК РФ (коммерческий подкуп) появились в апреле. Причиной были нарушения в договоре о поставках гуаровой меди.