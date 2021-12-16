16 декабря 2021

Бывший свердловский топ стал фигурантом нового уголовного дела. Ранее его обвинили в подкупе

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи возбудили дело после налоговой проверки Фото:

Свердловские следователи возбудили уголовное дело о неуплате налогов в отношении бывшего генерального директора ООО «НИКА-Петротэк» Павла Русинова. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Павел Русинов стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов», — передает РБК со ссылкой на инсайдера. Ранее Русинова обвиняли в коммерческом подкупе.

Источник рассказал, что причиной нового дела стала налоговая проверка. Речь шла об особо крупном размере суммы, которую предполагаемые злоумышленники скрыли от контролирующих органов.

URA.RU обратилось к старшему помощнику руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александру Шульге. Он сообщил, что ведомство пока не комментирует информацию СМИ.

Сообщения о возбуждении в отношении Русинова дела по 204 УК РФ (коммерческий подкуп) появились в апреле. Причиной были нарушения в договоре о поставках гуаровой меди.

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Свердловские следователи возбудили уголовное дело о неуплате налогов в отношении бывшего генерального директора ООО «НИКА-Петротэк» Павла Русинова. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Павел Русинов стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов», — передает РБК со ссылкой на инсайдера. Ранее Русинова обвиняли в коммерческом подкупе. Источник рассказал, что причиной нового дела стала налоговая проверка. Речь шла об особо крупном размере суммы, которую предполагаемые злоумышленники скрыли от контролирующих органов. URA.RU обратилось к старшему помощнику руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александру Шульге. Он сообщил, что ведомство пока не комментирует информацию СМИ. Сообщения о возбуждении в отношении Русинова дела по 204 УК РФ (коммерческий подкуп) появились в апреле. Причиной были нарушения в договоре о поставках гуаровой меди.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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