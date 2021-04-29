Он мог незаконно получить от представителей поставщика 2,5 млн рублей за заключение договора Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники Следственного комитета по Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении генерального директора ООО «НИКА-Петротэк» Павла Русинова, ранее занимавшего должность топ-менеджера ООО «ФОРЭС-Химия». Постановление о возбуждении дела есть в распоряжении URA.RU.

Согласно материалам дела, Русинов занимал пост заместителя гендиректора по технологии «ФОРЭС-Химии» в 2013 году. В этот период, как сказано в постановлении, он незаконно получил от представителей «Ингридиент-фуд» 2,5 млн рублей за заключение договора поставки гуаровой камеди. Заявление о привлечении Русинова к ответственности было подано руководителем «ФОРЭС-Химия» еще восемь лет назад.

Однако МВД России по Свердловской области отказывало в производстве, и только после подачи жалобы в Генпрокуратуру РФ дело было принято в производство. «Следователь по особо важным делам постановил: возбудить уголовное дело в отношении Русинова Павла Геннадьевича по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Коммерческий подкуп“. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расследованию», — говорится в документе.

ООО «ФОРЭС-Химия» входило в группу «ФОРЭС» бизнесмена Сергея Шмотьева. Вскрывшиеся финансовые операции Русинова стали причиной его увольнения, после чего он совместно с Алексеем Балашовым построил производство и бизнес по модели «ФОРЭС». В данный момент ООО «НИКА-Петротэк» работает на аналогичных рынках. Получить оперативный комментарий в пресс-службе «НИКА-Петротэк» не удалось. Туда был отправлен запрос. Ответ получен не был. В «ФОРЭС» от комментариев отказались.