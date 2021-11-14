Поклонская подтвердила наличие квартиры за 53 млн от государства

По словам Натальи Поклонской, люди, желающие совершить против нее преступление, теперь знают ее точный домашний адрес Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Посол России в африканской республике Кабо-Верде Наталья Поклонская подтвердила, что государство выделило ей квартиру за 53 млн рублей. Она также пожаловалась, что теперь все знают ее адрес проживания.

«После обсуждения всеми средствами массовой информации в течение нескольких дней „сенсации“ о предоставлении мне квартиры за двадцать лет службы в органах прокуратуры и власти какого-либо труда увидеть всем мой точный адрес места жительства и данные о моей семье не составит никому. В том числе людям, желающим совершить преступление в отношении меня. А таких было и есть много», — написала Поклонская в своем telegram-канале.

Посол также отметила, что на нее уже неоднократно совершались покушения и одни раз даже пытались выкрасть ее дочь. Поклонскую удивил факт того, что Генеральная прокуратура РФ с легкостью предоставила подробную письменную информацию о ней СМИ-иноагентам. «С учетом изложенного, как говорится, „грех не воспользоваться“ полными данными про меня и ребенка, а также появившимися у нас в стране поводами в очередной раз опорочить, следом „по-мужски“ послать угрозы мне со стороны отдельных украинских деятелей», — заключила Поклонская.

Ранее в СМИ появилась информация, что перед отъездом из России Поклонская получила от государства квартиру в Москве. Бывшему прокурору Крыма теперь принадлежит квартира в жилом комплексе «Дача Сталина».