19 декабря 2021

Трамп потребовал от Китая денежной компенсации за появление COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, трамп дональд
Бывший президент США потребовал от главы Китая выплатить компенсацию в размере 60 триллионов долларов за появление коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Китай должен выплатить миру денежные компенсации в размере 60 триллионов долларов за появление коронавируса. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп.

«Китаю придется заплатить, предпринять что-то, выплатить репарации», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News. Однако бывший президент США понимает, что у лидера Китая Си Цзиньпина не найдется столько денег, чтобы выплатить эти компенсации.

Трамп сообщил, что не только США, но и весь мир должен получить компенсации от Китая. Он назвал сумму выплат 60 триллионов долларов. Однако, несмотря на невозможность выплатить все, власти Китая должны что-то предпринять, считает Дональд Трамп.

В августе разведка США опубликовала исследование о происхождении коронавируса. Американские спецслужбы представили две версии происхождения COVID: «естественный контакт с инфицированным животным и инцидент, возникший в лаборатории».

В диалоге с журналисткой телеканала Fox News Трамп назвал действующего лидера Китая Си Цзиньпина «убийцей». Он сообщил, что до распространения коронавирусной инфекции у него были отличные отношения с лидером Китая, однако все изменилось, «когда пришел COVID-19».

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Китай должен выплатить миру денежные компенсации в размере 60 триллионов долларов за появление коронавируса. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп. «Китаю придется заплатить, предпринять что-то, выплатить репарации», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News. Однако бывший президент США понимает, что у лидера Китая Си Цзиньпина не найдется столько денег, чтобы выплатить эти компенсации. Трамп сообщил, что не только США, но и весь мир должен получить компенсации от Китая. Он назвал сумму выплат 60 триллионов долларов. Однако, несмотря на невозможность выплатить все, власти Китая должны что-то предпринять, считает Дональд Трамп. В августе разведка США опубликовала исследование о происхождении коронавируса. Американские спецслужбы представили две версии происхождения COVID: «естественный контакт с инфицированным животным и инцидент, возникший в лаборатории». В диалоге с журналисткой телеканала Fox News Трамп назвал действующего лидера Китая Си Цзиньпина «убийцей». Он сообщил, что до распространения коронавирусной инфекции у него были отличные отношения с лидером Китая, однако все изменилось, «когда пришел COVID-19».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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