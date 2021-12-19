Трамп потребовал от Китая денежной компенсации за появление COVID

Китай должен выплатить миру денежные компенсации в размере 60 триллионов долларов за появление коронавируса. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп.
«Китаю придется заплатить, предпринять что-то, выплатить репарации», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News. Однако бывший президент США понимает, что у лидера Китая Си Цзиньпина не найдется столько денег, чтобы выплатить эти компенсации.
Трамп сообщил, что не только США, но и весь мир должен получить компенсации от Китая. Он назвал сумму выплат 60 триллионов долларов. Однако, несмотря на невозможность выплатить все, власти Китая должны что-то предпринять, считает Дональд Трамп.
В августе разведка США опубликовала исследование о происхождении коронавируса. Американские спецслужбы представили две версии происхождения COVID: «естественный контакт с инфицированным животным и инцидент, возникший в лаборатории».
В диалоге с журналисткой телеканала Fox News Трамп назвал действующего лидера Китая Си Цзиньпина «убийцей». Он сообщил, что до распространения коронавирусной инфекции у него были отличные отношения с лидером Китая, однако все изменилось, «когда пришел COVID-19».
Китай должен выплатить миру денежные компенсации в размере 60 триллионов долларов за появление коронавируса. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп. «Китаю придется заплатить, предпринять что-то, выплатить репарации», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News. Однако бывший президент США понимает, что у лидера Китая Си Цзиньпина не найдется столько денег, чтобы выплатить эти компенсации. Трамп сообщил, что не только США, но и весь мир должен получить компенсации от Китая. Он назвал сумму выплат 60 триллионов долларов. Однако, несмотря на невозможность выплатить все, власти Китая должны что-то предпринять, считает Дональд Трамп. В августе разведка США опубликовала исследование о происхождении коронавируса. Американские спецслужбы представили две версии происхождения COVID: «естественный контакт с инфицированным животным и инцидент, возникший в лаборатории». В диалоге с журналисткой телеканала Fox News Трамп назвал действующего лидера Китая Си Цзиньпина «убийцей». Он сообщил, что до распространения коронавирусной инфекции у него были отличные отношения с лидером Китая, однако все изменилось, «когда пришел COVID-19».