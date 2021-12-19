Трамп потребовал от Китая денежной компенсации за появление COVID

20 декабря 2021 в 00:34 Размер текста - 17 +

Бывший президент США потребовал от главы Китая выплатить компенсацию в размере 60 триллионов долларов за появление коронавируса Фото: depositphotos.com новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Китай должен выплатить миру денежные компенсации в размере 60 триллионов долларов за появление коронавируса. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп. «Китаю придется заплатить, предпринять что-то, выплатить репарации», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News. Однако бывший президент США понимает, что у лидера Китая Си Цзиньпина не найдется столько денег, чтобы выплатить эти компенсации. Трамп сообщил, что не только США, но и весь мир должен получить компенсации от Китая. Он назвал сумму выплат 60 триллионов долларов. Однако, несмотря на невозможность выплатить все, власти Китая должны что-то предпринять, считает Дональд Трамп. В августе разведка США опубликовала исследование о происхождении коронавируса. Американские спецслужбы представили две версии происхождения COVID: «естественный контакт с инфицированным животным и инцидент, возникший в лаборатории». В диалоге с журналисткой телеканала Fox News Трамп назвал действующего лидера Китая Си Цзиньпина «убийцей». Он сообщил, что до распространения коронавирусной инфекции у него были отличные отношения с лидером Китая, однако все изменилось, «когда пришел COVID-19». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Китай должен выплатить миру денежные компенсации в размере 60 триллионов долларов за появление коронавируса. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп. «Китаю придется заплатить, предпринять что-то, выплатить репарации», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News. Однако бывший президент США понимает, что у лидера Китая Си Цзиньпина не найдется столько денег, чтобы выплатить эти компенсации. Трамп сообщил, что не только США, но и весь мир должен получить компенсации от Китая. Он назвал сумму выплат 60 триллионов долларов. Однако, несмотря на невозможность выплатить все, власти Китая должны что-то предпринять, считает Дональд Трамп. В августе разведка США опубликовала исследование о происхождении коронавируса. Американские спецслужбы представили две версии происхождения COVID: «естественный контакт с инфицированным животным и инцидент, возникший в лаборатории». В диалоге с журналисткой телеканала Fox News Трамп назвал действующего лидера Китая Си Цзиньпина «убийцей». Он сообщил, что до распространения коронавирусной инфекции у него были отличные отношения с лидером Китая, однако все изменилось, «когда пришел COVID-19».