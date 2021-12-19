Трамп назвал «убийцей» президента Китая из-за ситуации с COVID-19

20 декабря 2021 в 00:11 Размер текста - 17 +

Экс-президент США назвал лидера Китая «убийцей» Фото: depositphotos.com новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Экс-президент США Дональд Трамп согласился с журналисткой, что действующий лидер Китая Си Цзиньпин является «убийцей». Он заявил, что отлично ладил с президентом, пока не началась пандемия коронавируса. Фрагмент беседы опубликован на сайте телеканала Fox News. «У меня были отличные отношения с президентом Си. Я действительно считал, что нравлюсь ему, а мне нравился он», — сказал Трамп, беседуя с журналисткой. На эти слова собеседница Мария Бартиромо отреагировала так, что перебила Трампа выкриком: «Он убийца!». В ответ ей экс-президента Америки ответил: «Он убийца, но у меня с ним были отличные отношения. Когда пришел COVID-19, это уже была другая история». По его словам, Китай и некоторые другие страны «на самом деле разрушили этот мир». В этом высказывании он имел ситуацию с пандемией коронавируса. На сегодняшний день существует предположение, что коронавирус впервые появился в Китае. Одна из версий произошедшего — это то, что новый вирус мог попасть в Ухань в упаковках замороженных продуктов. Также возможной причиной распространения COVID ученые назвали торговлю дикими животными, которые оказались восприимчивыми к коронавируса и служили для него переносчиком, передавая его от летучих мышей — вероятно, что основного источника — непосредственно к людям. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Экс-президент США Дональд Трамп согласился с журналисткой, что действующий лидер Китая Си Цзиньпин является «убийцей». Он заявил, что отлично ладил с президентом, пока не началась пандемия коронавируса. Фрагмент беседы опубликован на сайте телеканала Fox News. «У меня были отличные отношения с президентом Си. Я действительно считал, что нравлюсь ему, а мне нравился он», — сказал Трамп, беседуя с журналисткой. На эти слова собеседница Мария Бартиромо отреагировала так, что перебила Трампа выкриком: «Он убийца!». В ответ ей экс-президента Америки ответил: «Он убийца, но у меня с ним были отличные отношения. Когда пришел COVID-19, это уже была другая история». По его словам, Китай и некоторые другие страны «на самом деле разрушили этот мир». В этом высказывании он имел ситуацию с пандемией коронавируса. На сегодняшний день существует предположение, что коронавирус впервые появился в Китае. Одна из версий произошедшего — это то, что новый вирус мог попасть в Ухань в упаковках замороженных продуктов. Также возможной причиной распространения COVID ученые назвали торговлю дикими животными, которые оказались восприимчивыми к коронавируса и служили для него переносчиком, передавая его от летучих мышей — вероятно, что основного источника — непосредственно к людям.