Трамп назвал «убийцей» президента Китая из-за ситуации с COVID-19

Экс-президент США Дональд Трамп согласился с журналисткой, что действующий лидер Китая Си Цзиньпин является «убийцей». Он заявил, что отлично ладил с президентом, пока не началась пандемия коронавируса. Фрагмент беседы опубликован на сайте телеканала Fox News.
«У меня были отличные отношения с президентом Си. Я действительно считал, что нравлюсь ему, а мне нравился он», — сказал Трамп, беседуя с журналисткой. На эти слова собеседница Мария Бартиромо отреагировала так, что перебила Трампа выкриком: «Он убийца!».
В ответ ей экс-президента Америки ответил: «Он убийца, но у меня с ним были отличные отношения. Когда пришел COVID-19, это уже была другая история». По его словам, Китай и некоторые другие страны «на самом деле разрушили этот мир». В этом высказывании он имел ситуацию с пандемией коронавируса.
На сегодняшний день существует предположение, что коронавирус впервые появился в Китае. Одна из версий произошедшего — это то, что новый вирус мог попасть в Ухань в упаковках замороженных продуктов. Также возможной причиной распространения COVID ученые назвали торговлю дикими животными, которые оказались восприимчивыми к коронавируса и служили для него переносчиком, передавая его от летучих мышей — вероятно, что основного источника — непосредственно к людям.
Экс-президент США Дональд Трамп согласился с журналисткой, что действующий лидер Китая Си Цзиньпин является «убийцей». Он заявил, что отлично ладил с президентом, пока не началась пандемия коронавируса. Фрагмент беседы опубликован на сайте телеканала Fox News. «У меня были отличные отношения с президентом Си. Я действительно считал, что нравлюсь ему, а мне нравился он», — сказал Трамп, беседуя с журналисткой. На эти слова собеседница Мария Бартиромо отреагировала так, что перебила Трампа выкриком: «Он убийца!». В ответ ей экс-президента Америки ответил: «Он убийца, но у меня с ним были отличные отношения. Когда пришел COVID-19, это уже была другая история». По его словам, Китай и некоторые другие страны «на самом деле разрушили этот мир». В этом высказывании он имел ситуацию с пандемией коронавируса. На сегодняшний день существует предположение, что коронавирус впервые появился в Китае. Одна из версий произошедшего — это то, что новый вирус мог попасть в Ухань в упаковках замороженных продуктов. Также возможной причиной распространения COVID ученые назвали торговлю дикими животными, которые оказались восприимчивыми к коронавируса и служили для него переносчиком, передавая его от летучих мышей — вероятно, что основного источника — непосредственно к людям.