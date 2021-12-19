Ученые назвали мышь промежуточным носителем «Омикрона»

20 декабря 2021 в 03:30 Размер текста - 17 +

Китайские ученые предположили, что мышь является промежуточным организмом для омикрон-штамма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Для того, чтобы мутировать, «Омикрону» понадобилось «перепрыгивать» в организм мыши, а затем обратно. Такое предположение выдвинули китайские ученые. Исследователи привели доказательные аргументы в пользу того, что «Омикрон» вряд ли мог накопить так много мутаций только в человеческой популяции. Вероятно, чтобы получить такое количество изменений, ему пришлось «перепрыгнуть» сначала в мышь, а потом обратно, считают китайские ученые, передают «Известия». Исследователи выдвинули гипотезу о том, что прародитель омикрон-штамма мог перейти от людей к животным, так как этот процесс потребовал бы существенных мутаций в шипе для быстрой адаптации к новому хозяину. Сравнив молекулярный спектр изменений, они пришли к выводу, что они соответствуют эволюционной адаптации к организму мышей. По словам профессора кафедра геномики и биоинформатики СФУ, профессора Геттингенского университета Константина Крутовского, китайские ученые представили убедительные доказательства своей теории. Он считает, что авторы статьи достаточно аргументировано изложили свои предположения. Врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в разговоре с URA.RU предположил, что новый штамм коронавируса «Омикрон» может в итоге перейти к грызунам или другим животным и остаться в их популяции. Это будет возможно из-за развития коллективного иммунитета людей, тормозящего размножение COVID штаммов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для того, чтобы мутировать, «Омикрону» понадобилось «перепрыгивать» в организм мыши, а затем обратно. Такое предположение выдвинули китайские ученые. Исследователи привели доказательные аргументы в пользу того, что «Омикрон» вряд ли мог накопить так много мутаций только в человеческой популяции. Вероятно, чтобы получить такое количество изменений, ему пришлось «перепрыгнуть» сначала в мышь, а потом обратно, считают китайские ученые, передают «Известия». Исследователи выдвинули гипотезу о том, что прародитель омикрон-штамма мог перейти от людей к животным, так как этот процесс потребовал бы существенных мутаций в шипе для быстрой адаптации к новому хозяину. Сравнив молекулярный спектр изменений, они пришли к выводу, что они соответствуют эволюционной адаптации к организму мышей. По словам профессора кафедра геномики и биоинформатики СФУ, профессора Геттингенского университета Константина Крутовского, китайские ученые представили убедительные доказательства своей теории. Он считает, что авторы статьи достаточно аргументировано изложили свои предположения. Врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в разговоре с URA.RU предположил, что новый штамм коронавируса «Омикрон» может в итоге перейти к грызунам или другим животным и остаться в их популяции. Это будет возможно из-за развития коллективного иммунитета людей, тормозящего размножение COVID штаммов.