19 декабря 2021

Ученые назвали мышь промежуточным носителем «Омикрона»

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Крыса. Символ 2020 года. Челябинск, домашнее животное, мышь, крыса, символ 2020 года
Китайские ученые предположили, что мышь является промежуточным организмом для омикрон-штамма Фото:
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Коронавирус COVID-19

Для того, чтобы мутировать, «Омикрону» понадобилось «перепрыгивать» в организм мыши, а затем обратно. Такое предположение выдвинули китайские ученые.

Исследователи привели доказательные аргументы в пользу того, что «Омикрон» вряд ли мог накопить так много мутаций только в человеческой популяции. Вероятно, чтобы получить такое количество изменений, ему пришлось «перепрыгнуть» сначала в мышь, а потом обратно, считают китайские ученые, передают «Известия».

Исследователи выдвинули гипотезу о том, что прародитель омикрон-штамма мог перейти от людей к животным, так как этот процесс потребовал бы существенных мутаций в шипе для быстрой адаптации к новому хозяину. Сравнив молекулярный спектр изменений, они пришли к выводу, что они соответствуют эволюционной адаптации к организму мышей.

По словам профессора кафедра геномики и биоинформатики СФУ, профессора Геттингенского университета Константина Крутовского, китайские ученые представили убедительные доказательства своей теории. Он считает, что авторы статьи достаточно аргументировано изложили свои предположения.

Врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в разговоре с URA.RU предположил, что новый штамм коронавируса «Омикрон» может в итоге перейти к грызунам или другим животным и остаться в их популяции. Это будет возможно из-за развития коллективного иммунитета людей, тормозящего размножение COVID штаммов.

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Для того, чтобы мутировать, «Омикрону» понадобилось «перепрыгивать» в организм мыши, а затем обратно. Такое предположение выдвинули китайские ученые. Исследователи привели доказательные аргументы в пользу того, что «Омикрон» вряд ли мог накопить так много мутаций только в человеческой популяции. Вероятно, чтобы получить такое количество изменений, ему пришлось «перепрыгнуть» сначала в мышь, а потом обратно, считают китайские ученые, передают «Известия». Исследователи выдвинули гипотезу о том, что прародитель омикрон-штамма мог перейти от людей к животным, так как этот процесс потребовал бы существенных мутаций в шипе для быстрой адаптации к новому хозяину. Сравнив молекулярный спектр изменений, они пришли к выводу, что они соответствуют эволюционной адаптации к организму мышей. По словам профессора кафедра геномики и биоинформатики СФУ, профессора Геттингенского университета Константина Крутовского, китайские ученые представили убедительные доказательства своей теории. Он считает, что авторы статьи достаточно аргументировано изложили свои предположения. Врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в разговоре с URA.RU предположил, что новый штамм коронавируса «Омикрон» может в итоге перейти к грызунам или другим животным и остаться в их популяции. Это будет возможно из-за развития коллективного иммунитета людей, тормозящего размножение COVID штаммов.
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