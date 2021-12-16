Иммунолог: грызуны могут стать резервуаром для «Омикрона»

17 декабря 2021 в 01:05 Размер текста - 17 +

«Омикрон» ищет объект, в котором сможет жить всегда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Новый штамм COVID-19 «Омикрон» может в итоге перейти к грызунам или другим животным и остаться в этой популяции. Эта гипотеза уже подтверждена недавним сообщением о выделении вируса из грызунов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. «По нашему предположению, штамм „Омикрон“ появился как этап формирования новой природно-очаговой инфекции COVID-19. В результате формирования среди людей коллективного иммунитета, тормозящего размножение Sars-Cov-2, он ищет в природе нового хозяина, иммунитет которого не будет его губить, соответственно, коронавирус не будет убивать хозяина, как пример, Эбола и летучие мыши, которые живут в консенсусе. Штамм „Омикрон“ нацелен на максимальное накопление на планете, формируя массивный посевной материал, в результате вирус найдет кого-то из животных, с кем уживется. Если дальше жить он будет на каких-то грызунах, либо в тиграх, в мартышках, в ком угодно, это будет очередная природно-очаговая инфекция», — поделился своей гипотезой Владислав Жемчугов. В беседе с URA.RU профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский согласился, что резервуаром для «Омикрона» могут стать грызуны, но при этом добавил, что вирус будет продолжать циркулировать в популяции человека. «Значит, грызуны могут быть резервуаром для вируса, но у коронавируса полно их и в человеческой популяции, а контакты людей с грызунами довольно редки, значит, этот факт имеет некоторое научное значение, но никакого с точки зрения здоровья и здравоохранения», — подчеркнул он. Ранее на сайте bioRxiv появилась информация о новой способности вирусов штамма «Омикрон» проникать в организм грызунов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новый штамм COVID-19 «Омикрон» может в итоге перейти к грызунам или другим животным и остаться в этой популяции. Эта гипотеза уже подтверждена недавним сообщением о выделении вируса из грызунов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. «По нашему предположению, штамм „Омикрон“ появился как этап формирования новой природно-очаговой инфекции COVID-19. В результате формирования среди людей коллективного иммунитета, тормозящего размножение Sars-Cov-2, он ищет в природе нового хозяина, иммунитет которого не будет его губить, соответственно, коронавирус не будет убивать хозяина, как пример, Эбола и летучие мыши, которые живут в консенсусе. Штамм „Омикрон“ нацелен на максимальное накопление на планете, формируя массивный посевной материал, в результате вирус найдет кого-то из животных, с кем уживется. Если дальше жить он будет на каких-то грызунах, либо в тиграх, в мартышках, в ком угодно, это будет очередная природно-очаговая инфекция», — поделился своей гипотезой Владислав Жемчугов. В беседе с URA.RU профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский согласился, что резервуаром для «Омикрона» могут стать грызуны, но при этом добавил, что вирус будет продолжать циркулировать в популяции человека. «Значит, грызуны могут быть резервуаром для вируса, но у коронавируса полно их и в человеческой популяции, а контакты людей с грызунами довольно редки, значит, этот факт имеет некоторое научное значение, но никакого с точки зрения здоровья и здравоохранения», — подчеркнул он. Ранее на сайте bioRxiv появилась информация о новой способности вирусов штамма «Омикрон» проникать в организм грызунов.