Прокуратура Екатеринбурга взялась за актив, связанный с депутатом

Прокуратура Екатеринбурга проводит проверку по заявлению АО «ЕЭСК» (местный филиал «Россетей») о незаконном потреблении электроэнергии компанией «Епартс Трэйд», которая, по словам источника URA.RU, управляет большой торговой галереей (около 40 киосков) возле аэропорта Кольцово. Собеседник агентства утверждает, что владелец «Епартс Трэйд» Данил Беляй — якобы неформальный помощник, компаньон депутата гордумы Михаила Вечкензина. При этом сам депутат связь отрицает.
«Несколько лет назад „Епартс Трэйд“ получила контроль над киосками на ул. Бахчиванджи. Предположительно, с тех пор галерея питалась электроэнергией без договора — от соседней многоэтажки. Ущерб оценивается в миллионы рублей. Энергетики настроены идти до конца, вплоть до возбуждения уголовного дела. 17 декабря представители компании выезжали на место с сотрудниками прокуратуры и полиции. А за день до этого было проведено отключение при содействии УК. Но в ночь на 18 декабря владельцы галереи подключились повторно. На 21-е был намечен новый рейд», — поделился источник, близкий к муниципальной власти.
«По выявленному факту бездоговорного потребления электроэнергии специалисты „Россети Урал“ — „Екатеринбург“ подали заявление в правоохранительные органы от 08.12.2021 г. В финансовом ключе ущерб оценивается в сумму более восьми миллионов рублей. Повторная проверка на предмет выявления факта самовольного подключения состоится совместно с правоохранительными органами» — сообщали URA.RU в пресс-службе «ЕЭСК» 17 декабря. В прокуратуре URA.RU заявили, что комментируют только итоги проверок.
«Пусть проверяют», — сказал URA.RU Вечкензин. На вопрос, имеет ли он отношение к торговой галерее на Бахчиванджи, депутат ответил отрицательно. Ранее источники URA.RU говорили, что Михаил Вечкензин может быть неофициальным бенефициаром некоторых предприятий мелкорозничной торговли.
Прокуратура Екатеринбурга проводит проверку по заявлению АО «ЕЭСК» (местный филиал «Россетей») о незаконном потреблении электроэнергии компанией «Епартс Трэйд», которая, по словам источника URA.RU, управляет большой торговой галереей (около 40 киосков) возле аэропорта Кольцово. Собеседник агентства утверждает, что владелец «Епартс Трэйд» Данил Беляй — якобы неформальный помощник, компаньон депутата гордумы Михаила Вечкензина. При этом сам депутат связь отрицает. «Несколько лет назад „Епартс Трэйд“ получила контроль над киосками на ул. Бахчиванджи. Предположительно, с тех пор галерея питалась электроэнергией без договора — от соседней многоэтажки. Ущерб оценивается в миллионы рублей. Энергетики настроены идти до конца, вплоть до возбуждения уголовного дела. 17 декабря представители компании выезжали на место с сотрудниками прокуратуры и полиции. А за день до этого было проведено отключение при содействии УК. Но в ночь на 18 декабря владельцы галереи подключились повторно. На 21-е был намечен новый рейд», — поделился источник, близкий к муниципальной власти. «По выявленному факту бездоговорного потребления электроэнергии специалисты „Россети Урал“ — „Екатеринбург“ подали заявление в правоохранительные органы от 08.12.2021 г. В финансовом ключе ущерб оценивается в сумму более восьми миллионов рублей. Повторная проверка на предмет выявления факта самовольного подключения состоится совместно с правоохранительными органами» — сообщали URA.RU в пресс-службе «ЕЭСК» 17 декабря. В прокуратуре URA.RU заявили, что комментируют только итоги проверок. «Пусть проверяют», — сказал URA.RU Вечкензин. На вопрос, имеет ли он отношение к торговой галерее на Бахчиванджи, депутат ответил отрицательно. Ранее источники URA.RU говорили, что Михаил Вечкензин может быть неофициальным бенефициаром некоторых предприятий мелкорозничной торговли.