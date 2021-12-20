Прокуратура Екатеринбурга взялась за актив, связанный с депутатом

Торговая галерея на Бахчиванджи состоит из нескольких десятков киосков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура Екатеринбурга проводит проверку по заявлению АО «ЕЭСК» (местный филиал «Россетей») о незаконном потреблении электроэнергии компанией «Епартс Трэйд», которая, по словам источника URA.RU, управляет большой торговой галереей (около 40 киосков) возле аэропорта Кольцово. Собеседник агентства утверждает, что владелец «Епартс Трэйд» Данил Беляй — якобы неформальный помощник, компаньон депутата гордумы Михаила Вечкензина. При этом сам депутат связь отрицает.

«Несколько лет назад „Епартс Трэйд“ получила контроль над киосками на ул. Бахчиванджи. Предположительно, с тех пор галерея питалась электроэнергией без договора — от соседней многоэтажки. Ущерб оценивается в миллионы рублей. Энергетики настроены идти до конца, вплоть до возбуждения уголовного дела. 17 декабря представители компании выезжали на место с сотрудниками прокуратуры и полиции. А за день до этого было проведено отключение при содействии УК. Но в ночь на 18 декабря владельцы галереи подключились повторно. На 21-е был намечен новый рейд», — поделился источник, близкий к муниципальной власти.

«По выявленному факту бездоговорного потребления электроэнергии специалисты „Россети Урал“ — „Екатеринбург“ подали заявление в правоохранительные органы от 08.12.2021 г. В финансовом ключе ущерб оценивается в сумму более восьми миллионов рублей. Повторная проверка на предмет выявления факта самовольного подключения состоится совместно с правоохранительными органами» — сообщали URA.RU в пресс-службе «ЕЭСК» 17 декабря. В прокуратуре URA.RU заявили, что комментируют только итоги проверок.

«Пусть проверяют», — сказал URA.RU Вечкензин. На вопрос, имеет ли он отношение к торговой галерее на Бахчиванджи, депутат ответил отрицательно. Ранее источники URA.RU говорили, что Михаил Вечкензин может быть неофициальным бенефициаром некоторых предприятий мелкорозничной торговли.