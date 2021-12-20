Пермские власти увеличили выплаты за сдачу незаконного оружия

За добровольную сдачу автомата власти Пермского края готовы заплатить 12 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Пермского края увеличили размер выплат для жителей региона за добровольную сдачу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Поручение сделать это ранее давал губернатор Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба краевого правительства.

«По поручению губернатора Дмитрия Махонина в Пермском крае увеличен размер выплат населению за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств. Новые правила вступят в силу в 2022 году», — говорится в сообщении.

Размеры денежного вознаграждения установлены с учетом характеристик различных видов вооружения. Например, за добровольную сдачу гладкоствольного охотничьего оружия предусмотрена компенсация в шесть тысяч рублей, за карабин — 10,5 тысячи, за автоматическое оружие — 12 тысяч, за гранатомет — 15 тысяч рублей. Такие тарифы будут действовать до 2024 года. В бюджете Пермского края на выплату этих вознаграждений предусмотрено 480 тысяч рублей в год.

В правительстве считают, что повышение суммы вознаграждения может послужить дополнительным стимулом для населения сдавать незаконное оружие. «Чем раньше поднимем размеры выплат, тем быстрее люди начнут разоружаться. Мы должны сделать все для безопасности жителей Пермского края», — приводит пресс-служба слова Махонина.

По данным краевого министерства территориальной безопасности, число преступлений, совершаемых в регионе с применением огнестрельного и газового оружия, за семь месяцев этого года сократилось почти на 18% по сравнению с прошлогодними показателями. Сейчас на учете в правоохранительных органах края состоят более 53 тысяч владельцев оружия. Из незаконного оборота в 2021 году у граждан изъято более 2,5 тысячи единиц оружия и 4,5 тысячи боеприпасов.