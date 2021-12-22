В Екатеринбурге срочно эвакуировали школу

На месте работают сотрудники Росгвардии и полиции Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге эвакуировали школу №147. Причина этого пока неизвестна, сообщил URA.RU источник в силовых кругах.

«В Екатеринбурге из здания школы №147 экстренные службы вывели всех детей и взрослых», — рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что эвакуация началась в 11:53, причины произошедшего пока неизвестны. На месте работают сотрудники МЧС, полиции и Росгвардии.

Другой источник агентства сообщил, что в школу поступило требование выплатить 50 тысяч рублей. «В противном случае здание обещали взорвать через четыре дня. Эвакуировано около 600 человек», — добавил инсайдер.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал URA.RU уточнить информацию. В пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области и в ГУ МЧС по региону воздержались от комментариев. В самой школе не ответили на звонок корреспондента агентства.

Ранее сообщалось об эвакуации городской гимназии №161. 21 декабря на место приехали пожарные и полиция.