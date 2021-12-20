В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали школу

На улицу вывели всех школьников Фото: Екатерина Сычкова

Из-за сообщения о минировании в Екатеринбурге эвакуирована гимназия №161. Об этом сообщает читатель сообщества в «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

«Всех людей вывели из здания на улицу. Сейчас на месте работают пожарные и полицейские», — сказано в сообщении паблика.

Получить оперативный комментарий в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу не удалось — никто не взял трубку. Вопрос отправлен в мессенджер. В свердловском ГУ МВД пообещали прокомментировать позже. А в МЧС отказались от комментариев.