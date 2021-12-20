20 декабря 2021

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали школу

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Курган, снег, зима, дети, школьники, ученики
На улицу вывели всех школьников Фото:

Из-за сообщения о минировании в Екатеринбурге эвакуирована гимназия №161. Об этом сообщает читатель сообщества в «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

«Всех людей вывели из здания на улицу. Сейчас на месте работают пожарные и полицейские», — сказано в сообщении паблика.

Получить оперативный комментарий в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу не удалось — никто не взял трубку. Вопрос отправлен в мессенджер. В свердловском ГУ МВД пообещали прокомментировать позже. А в МЧС отказались от комментариев.

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Из-за сообщения о минировании в Екатеринбурге эвакуирована гимназия №161. Об этом сообщает читатель сообщества в «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». «Всех людей вывели из здания на улицу. Сейчас на месте работают пожарные и полицейские», — сказано в сообщении паблика. Получить оперативный комментарий в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу не удалось — никто не взял трубку. Вопрос отправлен в мессенджер. В свердловском ГУ МВД пообещали прокомментировать позже. А в МЧС отказались от комментариев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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