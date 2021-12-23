В ХМАО на выходных ожидается резкое похолодание

В ХМАО температура воздуха понизится до -36 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО ожидается резкое похолодание до -36 градусов на выходных. Вместе с этим синоптики обещают снег и метель с порывами ветра до 17 м/с. Прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«В отдельных районах изморозь. Температура воздуха ночью от -18 до -23 градусов, по крайнему северо-западу до -36 градусов. Днем в отдельных районах метель. Ветер местами порывы до 17 м/с, температура -10, -15 градусов. 25 декабря небольшой, местами умеренный снег. Ночью в отдельных районах метель. Ветер местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -18, -23 градуса, при прояснениях до -28 градусов», — сказано в сообщении гидрометцентра.

По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в Ханты-Мансийске в течение семи дней ожидается преимущественно пасмурная погода и небольшой снег. Средняя температура днем составит 15-17 градусов ниже нуля, а ночью будет опускаться до -23 градусов. В понедельник и вторник синоптики обещают потепление до -10 градусов днем, однако потом температура снова начнет опускаться. Ожидается ветер с порывами до 15 м/с.

В Сургуте средняя температура днем составит 10-13 градусов ниже нуля. Однако в воскресенье опустится до -23 градусов, а ночью снизится еще на два градуса. В течение семи дней, кроме воскресенья, ожидается пасмурная погода и небольшой снег с ветром до 14 м/с.

В Нижневартовске в пятницу днем температура составит -5 градусов, однако уже в воскресенье начнутся морозы — температура опустится до -27 градусов ночью. Средняя температура в течение семи дней составит порядка 14-17 градусов ниже нуля. Небольшой снег ожидается в пятницу, после этого, по прогнозу синоптиков, снега не будет. Ветер с порывами до 15 м/с.