В офисе Зеленского заявили, что Россию и СССР придумали украинцы. «Мы авторы этих империй»

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Митинг КПРФ за отмену выборов на Пушкинской площади. Москва, коммунисты, ссср, советский союз, памятник пушкину, кпрф, пушкинская площадь, митинг, протест
Если бы не Украина, то СССР бы не существовал, считает Алексей Арестович Фото:

Если бы не украинцы, то Россия и СССР бы не существовали. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире youtube-канала Politeka.

«Клоуны, мы придумали вашу Россию и ваш Советский Союз. Мы авторы этих двух империй. И в лучшие годы СССР им правили украинцы. Если бы не Украина, не было бы никакой Российской Империи, которую придумал наш Феофан Прокопович», — заявил Арестович.

Ранее Арестович заявил, что Россия проиграет Украине в случае начала войны между странами. По словам Арестовича, россияская военная мощь «очень сильно раздута».

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Если бы не украинцы, то Россия и СССР бы не существовали. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире youtube-канала Politeka. «Клоуны, мы придумали вашу Россию и ваш Советский Союз. Мы авторы этих двух империй. И в лучшие годы СССР им правили украинцы. Если бы не Украина, не было бы никакой Российской Империи, которую придумал наш Феофан Прокопович», — заявил Арестович. Ранее Арестович заявил, что Россия проиграет Украине в случае начала войны между странами. По словам Арестовича, россияская военная мощь «очень сильно раздута».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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