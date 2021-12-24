В офисе Зеленского заявили, что Россию и СССР придумали украинцы. «Мы авторы этих империй»

24 декабря 2021 в 21:32 Размер текста - 17 +

Если бы не Украина, то СССР бы не существовал, считает Алексей Арестович Фото: Владимир Андреев © URA.RU Если бы не украинцы, то Россия и СССР бы не существовали. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире youtube-канала Politeka. «Клоуны, мы придумали вашу Россию и ваш Советский Союз. Мы авторы этих двух империй. И в лучшие годы СССР им правили украинцы. Если бы не Украина, не было бы никакой Российской Империи, которую придумал наш Феофан Прокопович», — заявил Арестович. Ранее Арестович заявил, что Россия проиграет Украине в случае начала войны между странами. По словам Арестовича, россияская военная мощь «очень сильно раздута». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Если бы не украинцы, то Россия и СССР бы не существовали. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире youtube-канала Politeka. «Клоуны, мы придумали вашу Россию и ваш Советский Союз. Мы авторы этих двух империй. И в лучшие годы СССР им правили украинцы. Если бы не Украина, не было бы никакой Российской Империи, которую придумал наш Феофан Прокопович», — заявил Арестович. Ранее Арестович заявил, что Россия проиграет Украине в случае начала войны между странами. По словам Арестовича, россияская военная мощь «очень сильно раздута».