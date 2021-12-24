Если бы не украинцы, то Россия и СССР бы не существовали. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире youtube-канала Politeka.
«Клоуны, мы придумали вашу Россию и ваш Советский Союз. Мы авторы этих двух империй. И в лучшие годы СССР им правили украинцы. Если бы не Украина, не было бы никакой Российской Империи, которую придумал наш Феофан Прокопович», — заявил Арестович.
Ранее Арестович заявил, что Россия проиграет Украине в случае начала войны между странами. По словам Арестовича, россияская военная мощь «очень сильно раздута».
Если бы не украинцы, то Россия и СССР бы не существовали. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире youtube-канала Politeka. «Клоуны, мы придумали вашу Россию и ваш Советский Союз. Мы авторы этих двух империй. И в лучшие годы СССР им правили украинцы. Если бы не Украина, не было бы никакой Российской Империи, которую придумал наш Феофан Прокопович», — заявил Арестович. Ранее Арестович заявил, что Россия проиграет Украине в случае начала войны между странами. По словам Арестовича, россияская военная мощь «очень сильно раздута».