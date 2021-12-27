В Ханты-Мансийске нашли человека на должность главы департамента

В Ханты-Мансийске на должность директора городского департамента муниципальной собственности назначили Руслана Яганова. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.
«Сегодня назначен директор департамента муниципальной собственности Руслан Яганов. Ранее он занимал должность заместителя директора МУ «Управление по эксплуатации служебных зданий», — сказали в мэрии. До назначения Яганова должность директора в департаменте занимал Александр Витвицкий, который покинул этот пост в конце августа по собственному желанию.
Ранее URA.RU писало, что увольнение Александр Витвицкого с должности директор городского департамента стало неожиданностью для мэрии Ханты-Мансийска. Оказалось, что чиновник получил должность вице-мэра в Ханты-Мансийском районе.
В Ханты-Мансийске на должность директора городского департамента муниципальной собственности назначили Руслана Яганова. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. «Сегодня назначен директор департамента муниципальной собственности Руслан Яганов. Ранее он занимал должность заместителя директора МУ «Управление по эксплуатации служебных зданий», — сказали в мэрии. До назначения Яганова должность директора в департаменте занимал Александр Витвицкий, который покинул этот пост в конце августа по собственному желанию. Ранее URA.RU писало, что увольнение Александр Витвицкого с должности директор городского департамента стало неожиданностью для мэрии Ханты-Мансийска. Оказалось, что чиновник получил должность вице-мэра в Ханты-Мансийском районе.