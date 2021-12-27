27 декабря 2021
26 декабря 2021
25 декабря 2021
24 декабря 2021

В Ханты-Мансийске нашли человека на должность главы департамента

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание избирательной комиссии. Курган, депутат, чиновник, руки, мужские руки
В Ханты-Мансийске назначили директора департамента муниципальной собственности Фото:

В Ханты-Мансийске на должность директора городского департамента муниципальной собственности назначили Руслана Яганова. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.

«Сегодня назначен директор департамента муниципальной собственности Руслан Яганов. Ранее он занимал должность заместителя директора МУ «Управление по эксплуатации служебных зданий», — сказали в мэрии. До назначения Яганова должность директора в департаменте занимал Александр Витвицкий, который покинул этот пост в конце августа по собственному желанию.

Ранее URA.RU писало, что увольнение Александр Витвицкого с должности директор городского департамента стало неожиданностью для мэрии Ханты-Мансийска. Оказалось, что чиновник получил должность вице-мэра в Ханты-Мансийском районе.

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В Ханты-Мансийске на должность директора городского департамента муниципальной собственности назначили Руслана Яганова. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. «Сегодня назначен директор департамента муниципальной собственности Руслан Яганов. Ранее он занимал должность заместителя директора МУ «Управление по эксплуатации служебных зданий», — сказали в мэрии. До назначения Яганова должность директора в департаменте занимал Александр Витвицкий, который покинул этот пост в конце августа по собственному желанию. Ранее URA.RU писало, что увольнение Александр Витвицкого с должности директор городского департамента стало неожиданностью для мэрии Ханты-Мансийска. Оказалось, что чиновник получил должность вице-мэра в Ханты-Мансийском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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