В Ханты-Мансийске нашли человека на должность главы департамента

В Ханты-Мансийске назначили директора департамента муниципальной собственности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ханты-Мансийске на должность директора городского департамента муниципальной собственности назначили Руслана Яганова. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.

«Сегодня назначен директор департамента муниципальной собственности Руслан Яганов. Ранее он занимал должность заместителя директора МУ «Управление по эксплуатации служебных зданий», — сказали в мэрии. До назначения Яганова должность директора в департаменте занимал Александр Витвицкий, который покинул этот пост в конце августа по собственному желанию.

Ранее URA.RU писало, что увольнение Александр Витвицкого с должности директор городского департамента стало неожиданностью для мэрии Ханты-Мансийска. Оказалось, что чиновник получил должность вице-мэра в Ханты-Мансийском районе.