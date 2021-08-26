Директор департамента муниципальной собственности в Ханты-Мансийске Александр Витвицкий досрочно покидает свой пост. Он написал заявление на увольнение, которое стало неожиданностью для мэрии. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к администрации города.
«Витвицкий возглавлял департамент муниципальной собственности в городе. Но по каким-то причинам он неожиданно решил уволиться. Сейчас ему не могут найти замену. Сам он не говорит, почему написал заявление и куда уходит», — сказал источник.
При этом собеседник отметил, что в Ханты-Мансийском районе недавно стало вакантным такое же место. «Но уходить в район сейчас не логично, осенью там пройдут выборы главы», — отметил он.
В пресс-службе администрации города подтвердили информацию об увольнении Витвицкого. «Он заявил, что уходит по личным причинам. Исполнять его обязанности будет один из его заместителей», — сказали в администрации. Сам Витвицкий отказался комментировать ситуацию корреспонденту агентства.
Ранее URA.RU писало, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой взял на работу шестого по счету директора управления капитального строительства. За время работы Трубецкого на этом посту работали Евгений Зиновьев, Александр Гребешок, Геннадий Педун, Руслан Речапов, Евгений Гордеев.
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