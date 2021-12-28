В соцсетях возмутились из-за выхода артистов на пенсию в 40 лет. «Просто наглость»

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Концерт группы Tesla Boy в «Доме Печати». Екатеринбург, микрофон, вокал, tesla boy, певец
Артистам с 20-летним стажем положена досрочная пенсия Фото:

В соцсетях активно обсуждают выход 44-летней артистки Инны Маликовой, сестры Дмитрия Маликова, на пенсию. По закону, артистам-вокалистам, которые занимаются творческой деятельностью более 20 лет, положена досрочная пенсия. Россияне данную ситуацию восприняли по-разному.

«У меня пенсия по старости около 17 тысяч рублей. Нет никаких десятков тысяч, как привыкли все думать. А я всю жизнь на сцене. И у Инны такие же выплаты примерно будут», — приводит слова отца Маликовой «Woman.ru».

Россияне в соцсетях не согласны с данным правилом досрочного выхода на пенсию. По их мнению, работа артистов-вокалистов намного легче работы сварщиков и шахтеров, которые достигают пенсионного возраста в обычном возрасте, как и большинство россиян.

Многие россияне помыкают артистов тем, что они поют под фонограмму…
Кто-то считает, что досрочный выход артистов-вокалистов на пенсию является несправедливым
Россияне негодуют из-за таких поблажек для артистов
А некоторые не понимают, что трудного в работе певцов
Россияне агрессивно реагируют на пенсию Инны Маликовой
…и сравнивают работу певицы с работой сварщиков
А кто-то просто заявляет, что такая пенсия — это наглость

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В соцсетях активно обсуждают выход 44-летней артистки Инны Маликовой, сестры Дмитрия Маликова, на пенсию. По закону, артистам-вокалистам, которые занимаются творческой деятельностью более 20 лет, положена досрочная пенсия. Россияне данную ситуацию восприняли по-разному. «У меня пенсия по старости около 17 тысяч рублей. Нет никаких десятков тысяч, как привыкли все думать. А я всю жизнь на сцене. И у Инны такие же выплаты примерно будут», — приводит слова отца Маликовой «Woman.ru». Россияне в соцсетях не согласны с данным правилом досрочного выхода на пенсию. По их мнению, работа артистов-вокалистов намного легче работы сварщиков и шахтеров, которые достигают пенсионного возраста в обычном возрасте, как и большинство россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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