В соцсетях возмутились из-за выхода артистов на пенсию в 40 лет. «Просто наглость»

28 декабря 2021 в 22:50 Размер текста - 17 +

Артистам с 20-летним стажем положена досрочная пенсия Фото: Дарья Попова © URA.RU В соцсетях активно обсуждают выход 44-летней артистки Инны Маликовой, сестры Дмитрия Маликова, на пенсию. По закону, артистам-вокалистам, которые занимаются творческой деятельностью более 20 лет, положена досрочная пенсия. Россияне данную ситуацию восприняли по-разному. «У меня пенсия по старости около 17 тысяч рублей. Нет никаких десятков тысяч, как привыкли все думать. А я всю жизнь на сцене. И у Инны такие же выплаты примерно будут», — приводит слова отца Маликовой «Woman.ru». Россияне в соцсетях не согласны с данным правилом досрочного выхода на пенсию. По их мнению, работа артистов-вокалистов намного легче работы сварщиков и шахтеров, которые достигают пенсионного возраста в обычном возрасте, как и большинство россиян. Многие россияне помыкают артистов тем, что они поют под фонограмму… Twitter Кто-то считает, что досрочный выход артистов-вокалистов на пенсию является несправедливым Twitter Россияне негодуют из-за таких поблажек для артистов Twitter А некоторые не понимают, что трудного в работе певцов ВКонтакте Россияне агрессивно реагируют на пенсию Инны Маликовой ВКонтакте …и сравнивают работу певицы с работой сварщиков Twitter А кто-то просто заявляет, что такая пенсия — это наглость Twitter Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В соцсетях активно обсуждают выход 44-летней артистки Инны Маликовой, сестры Дмитрия Маликова, на пенсию. По закону, артистам-вокалистам, которые занимаются творческой деятельностью более 20 лет, положена досрочная пенсия. Россияне данную ситуацию восприняли по-разному. «У меня пенсия по старости около 17 тысяч рублей. Нет никаких десятков тысяч, как привыкли все думать. А я всю жизнь на сцене. И у Инны такие же выплаты примерно будут», — приводит слова отца Маликовой «Woman.ru». Россияне в соцсетях не согласны с данным правилом досрочного выхода на пенсию. По их мнению, работа артистов-вокалистов намного легче работы сварщиков и шахтеров, которые достигают пенсионного возраста в обычном возрасте, как и большинство россиян.