В соцсетях активно обсуждают выход 44-летней артистки Инны Маликовой, сестры Дмитрия Маликова, на пенсию. По закону, артистам-вокалистам, которые занимаются творческой деятельностью более 20 лет, положена досрочная пенсия. Россияне данную ситуацию восприняли по-разному.
«У меня пенсия по старости около 17 тысяч рублей. Нет никаких десятков тысяч, как привыкли все думать. А я всю жизнь на сцене. И у Инны такие же выплаты примерно будут», — приводит слова отца Маликовой «Woman.ru».
Россияне в соцсетях не согласны с данным правилом досрочного выхода на пенсию. По их мнению, работа артистов-вокалистов намного легче работы сварщиков и шахтеров, которые достигают пенсионного возраста в обычном возрасте, как и большинство россиян.
Многие россияне помыкают артистов тем, что они поют под фонограмму…
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Кто-то считает, что досрочный выход артистов-вокалистов на пенсию является несправедливым
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Россияне негодуют из-за таких поблажек для артистов
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А некоторые не понимают, что трудного в работе певцов
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Россияне агрессивно реагируют на пенсию Инны Маликовой
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…и сравнивают работу певицы с работой сварщиков
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А кто-то просто заявляет, что такая пенсия — это наглость
В соцсетях активно обсуждают выход 44-летней артистки Инны Маликовой, сестры Дмитрия Маликова, на пенсию. По закону, артистам-вокалистам, которые занимаются творческой деятельностью более 20 лет, положена досрочная пенсия. Россияне данную ситуацию восприняли по-разному. «У меня пенсия по старости около 17 тысяч рублей. Нет никаких десятков тысяч, как привыкли все думать. А я всю жизнь на сцене. И у Инны такие же выплаты примерно будут», — приводит слова отца Маликовой «Woman.ru». Россияне в соцсетях не согласны с данным правилом досрочного выхода на пенсию. По их мнению, работа артистов-вокалистов намного легче работы сварщиков и шахтеров, которые достигают пенсионного возраста в обычном возрасте, как и большинство россиян.