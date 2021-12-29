В Сургуте разрешили посещать храмы на Рождество без QR-кодов

У прихожан сургутских храмов не будут спрашивать QR-коды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Жителям Сургута (ХМАО) не будет требоваться QR-код для посещения храмов во время празднования Рождества или окунания в купель в Крещение. Об этом во время брифинга заявил благочинный Сургута и Сургутского района Антоний Исаков.

«QR-коды нигде не требуются. У епархии есть свое четко выраженное мнение по этому поводу. Оно высказано в официальном письме митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла в адрес [губернатора ХМАО] Натальи Владимировны Комаровой. Как мнение определенной общественной группы. Ознакомиться с ним можно в епархиальном управлении», — сообщил Исаков.

Священник также уточнил, что в современных храмах существует системы вентиляции воздуха. Поэтому за здоровье прихожан, пришедших в церкви на Рождество, он не переживает. А вот с Крещением ситуация обстоит иначе. «На Крещение в пойме [Оби] мы делаем две мужские палатки, чтобы чередовать потоки и чтобы можно было проветривать. Но в приходах это совсем небольшие раздевалки. Конечно, хотелось бы, чтобы люди грамотно подходили к вопросу своего здоровья и думали, насколько это будет важно и полезно», — добавил благочинный Сургута и Сургутского района.

Руководитель отдела по взаимоотношениям церкви и СМИ Ханты-Мансийской епархии Антоний Долгушин не смог оперативно прокомментировать содержание письма митрополита по поводу QR-кодов, отправленного в адрес окружных властей. URA.RU сообщало, что в январе до Югры и Сургута должна дойти пятая волна пандемии коронавируса. Врачи констатируют, что новый штамм коронавируса «Омикрон» заразнее предыдущих.

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