Главврач из Сургута спрогнозировал пятую волну пандемии COVID-19

Максим Слепов предрекает, что следующая волна коронавируса будет тяжелой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В январе и Сургута и всего ХМАО может докатиться пятая волна пандемии коронавируса. Об этом во время брифинга заявил главный врач сургутской поликлиники №1 Максим Слепов, передает корреспондент URA.RU.

Главврач сургутской поликлиники отметил, что в Америке и Европе уже зафиксирован подъем заболеваемости коронавирусом и примерно через месяц эта волна докатится до ХМАО. «Заразность нового штамма коронавируса кратно выше предыдущих. Всемирная организация здравоохранения называет пятую волну пандемии цунами. Во Франции за сутки сначала заболело 180 тысяч человек, а спустя день уже 208. Там ввели масочный режим на улице в связи с таким распространением», — рассказал Слепов.

Он также уточнил, что в Сургуте обычно пиковые значения каждой из волн пандемии коронавируса держатся в течение полутора-двух месяцев, а затем они идут на спад. Сейчас в крупнейшем городе ХМАО ситуация с заболеваемостью стабильна. «На конец декабря у нас в поликлиниках наблюдается 420 человек, из них 50 — это дети. Это те сургутяне, у которых заболевание находится в активной фазе и мы их сопровождаем», — прокомментировал Слепов.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО предложил тестировать на коронавирус всех жителей, которые заболели пневмонией или ОРВИ. Окружные власти взяли эту идею в работу.

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