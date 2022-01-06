Более 1000 человек пострадали в беспорядках в Казахстане

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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Москва, силовики, протестующие, митинг, росгвардия, протест, навальнинг, винтилово, омон, хапун, задержание актививстов
В Казахстане протестующие пострадали во время митинга Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

В Казахстане более 1000 человек пострадали в результате протестов. Из них 400 граждан госпитализировали, рассказали в Минздраве республики.

«Более тысячи человек в разных регионах Казахстана пострадали в результате массовых беспорядков, из них почти 400 госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации, сообщили в Минздраве», — передает диктор телеканала «Хабар 24», пишет РИА «Новости». Протестующие нападают на врачей, более 10 медработников пострадали.

В Казахстане с 2 января протестующие требуют снизить цены на сжиженный газ. В начале года стоимость топлива подняли с 50-60 до 120 тенге. В стране ввели чрезвычайное положение, сообщает «Федеральное агентство новостей». Десятки нападавших, которые пытались штурмовать административные здания, ликвидированы. 5 января сообщалось, что восемь полицейских и военных Нацгвардии умерли, еще 317 человек были ранены во время протестов.

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В Казахстане более 1000 человек пострадали в результате протестов. Из них 400 граждан госпитализировали, рассказали в Минздраве республики. «Более тысячи человек в разных регионах Казахстана пострадали в результате массовых беспорядков, из них почти 400 госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации, сообщили в Минздраве», — передает диктор телеканала «Хабар 24», пишет РИА «Новости». Протестующие нападают на врачей, более 10 медработников пострадали. В Казахстане с 2 января протестующие требуют снизить цены на сжиженный газ. В начале года стоимость топлива подняли с 50-60 до 120 тенге. В стране ввели чрезвычайное положение, сообщает «Федеральное агентство новостей». Десятки нападавших, которые пытались штурмовать административные здания, ликвидированы. 5 января сообщалось, что восемь полицейских и военных Нацгвардии умерли, еще 317 человек были ранены во время протестов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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