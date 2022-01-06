Казахские силовики начали зачистку улиц Алматы

В Алматы казахские силовики начали зачистку улиц. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на информацию МВД республики.
«Полицейские выдвинулись для зачистки улиц Карасай батыра — Масанчи», — отмечает «Sputnik Казахстан». В ходе зачистки ведется задержание участников беспорядков. Известно, что уже задержаны порядка двух тысяч человек.
Операция проводится в центре города. В частности, на перекрестке этих улиц расположен муниципальный департамент полиции, который минувшей ночью пытались взять штурмом мятежники.
Беспорядки в Казахстане начались 2 января. Сперва на улицы вышли жители западных регионов. Они были возмущены ростом цен на газ. Потом к ним присоединились другие города и области. Правительство республики ушло в отставку. Власти страны обратились за помощью к ОДКБ. Организация ответила согласием, отправив в Казахстан миротворцев.
В Алматы казахские силовики начали зачистку улиц. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на информацию МВД республики. «Полицейские выдвинулись для зачистки улиц Карасай батыра — Масанчи», — отмечает «Sputnik Казахстан». В ходе зачистки ведется задержание участников беспорядков. Известно, что уже задержаны порядка двух тысяч человек. Операция проводится в центре города. В частности, на перекрестке этих улиц расположен муниципальный департамент полиции, который минувшей ночью пытались взять штурмом мятежники. Беспорядки в Казахстане начались 2 января. Сперва на улицы вышли жители западных регионов. Они были возмущены ростом цен на газ. Потом к ним присоединились другие города и области. Правительство республики ушло в отставку. Власти страны обратились за помощью к ОДКБ. Организация ответила согласием, отправив в Казахстан миротворцев.