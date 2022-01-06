Казахские силовики начали зачистку улиц Алматы

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Лубянская площадь после проишествия со стрельбой у здания ФСБ России. Москва, бронежилет, балаклава, спецподразделение, место проишествия, полиция, лубянская площадь, росгвардия, полицейское оцепление
Силовики выдвинулись на улицы Алматы Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

В Алматы казахские силовики начали зачистку улиц. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на информацию МВД республики.

«Полицейские выдвинулись для зачистки улиц Карасай батыра — Масанчи», — отмечает «Sputnik Казахстан». В ходе зачистки ведется задержание участников беспорядков. Известно, что уже задержаны порядка двух тысяч человек.

Операция проводится в центре города. В частности, на перекрестке этих улиц расположен муниципальный департамент полиции, который минувшей ночью пытались взять штурмом мятежники.

Беспорядки в Казахстане начались 2 января. Сперва на улицы вышли жители западных регионов. Они были возмущены ростом цен на газ. Потом к ним присоединились другие города и области. Правительство республики ушло в отставку. Власти страны обратились за помощью к ОДКБ. Организация ответила согласием, отправив в Казахстан миротворцев.

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В Алматы казахские силовики начали зачистку улиц. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на информацию МВД республики. «Полицейские выдвинулись для зачистки улиц Карасай батыра — Масанчи», — отмечает «Sputnik Казахстан». В ходе зачистки ведется задержание участников беспорядков. Известно, что уже задержаны порядка двух тысяч человек. Операция проводится в центре города. В частности, на перекрестке этих улиц расположен муниципальный департамент полиции, который минувшей ночью пытались взять штурмом мятежники. Беспорядки в Казахстане начались 2 января. Сперва на улицы вышли жители западных регионов. Они были возмущены ростом цен на газ. Потом к ним присоединились другие города и области. Правительство республики ушло в отставку. Власти страны обратились за помощью к ОДКБ. Организация ответила согласием, отправив в Казахстан миротворцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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