09 января 2022

Ученые определили влияние ожирения на течение COVID-19

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Исследование показало, что жировая ткань способствует развитию COVID-19 в организме Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Коронавирус способен развиваться в жировой ткани человека, потому ожирение может стать причиной тяжелого течения COVID-19. Об этом сообщают результаты исследований коллектива зарубежных ученых, опубликованные в электронном архиве научных статей bioRxiv.

«Наши результаты показывают, что жировая ткань поддерживает инфекцию SARS-CoV-2 и патогенное воспаление», — говорится в статье коллектива ученых. Они отмечают, что исследования могут объяснить связь между ожирением и тяжелой формой COVID-19.

Уточняется, что для проведения опытов использовалась жировая ткань людей, которые не болели коронавирусом, и пациентов, скончавшихся от COVID-19. «Исследование демонстрирует наличие инфекции SARS-CoV-2 в макрофагах (клетки иммунной системы — прим. URA.RU) и адипоцитах (клетки, составляющие жировую ткань — прим. URA.RU) из нескольких жировых отложений с сопутствующим усилением воспалительного профиля», — заявляют ученые.

Ранее URA.RU сообщало, что в Роспотребнадзоре заявили о тяжелом течении коронавируса у детей. Вирусолог Александр Чепурнов предупредил об угрозе антител после COVID-19. Легкое течение коронавируса может привести к отрицательным последствиям, передает телеканал 360. Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал условие для окончания пандемии, пишет «Национальная служба новостей».

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Коронавирус способен развиваться в жировой ткани человека, потому ожирение может стать причиной тяжелого течения COVID-19. Об этом сообщают результаты исследований коллектива зарубежных ученых, опубликованные в электронном архиве научных статей bioRxiv. «Наши результаты показывают, что жировая ткань поддерживает инфекцию SARS-CoV-2 и патогенное воспаление», — говорится в статье коллектива ученых. Они отмечают, что исследования могут объяснить связь между ожирением и тяжелой формой COVID-19. Уточняется, что для проведения опытов использовалась жировая ткань людей, которые не болели коронавирусом, и пациентов, скончавшихся от COVID-19. «Исследование демонстрирует наличие инфекции SARS-CoV-2 в макрофагах (клетки иммунной системы — прим. URA.RU) и адипоцитах (клетки, составляющие жировую ткань — прим. URA.RU) из нескольких жировых отложений с сопутствующим усилением воспалительного профиля», — заявляют ученые. Ранее URA.RU сообщало, что в Роспотребнадзоре заявили о тяжелом течении коронавируса у детей. Вирусолог Александр Чепурнов предупредил об угрозе антител после COVID-19. Легкое течение коронавируса может привести к отрицательным последствиям, передает телеканал 360. Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал условие для окончания пандемии, пишет «Национальная служба новостей».
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