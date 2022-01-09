В Роспотребнадзоре сообщили о тяжелом течении COVID у детей

Среди детей наблюдается наибольшее распространение коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Наиболее активно COVID-19 распространяется среди детей, тяжелое течение болезни также чаще всего наблюдается именно среди детского населения. Об этом заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По ее словам, среди детей очень низок уровень иммунитета от коронавируса. «Именно в этих группах, группах невакцинированных, мы видим и наибольшее распространение, и наиболее тяжелое течение», — отметила Руженцова в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее сообщалось, что две партии вакцины «Спутник М» для подростков поступили в гражданский оборот. Отмечается, что вакцина будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Препарат был зарегистрирован Минздравом РФ 24 ноября. Однако во Всемирной организации здравоохранения порекомендовали не проводить повсеместную вакцинацию подростков, пишет RT.

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