В Казахстане задержали почти 10 000 протестующих

Силовики изъяли у протестующих оружие (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Правоохранительные органы Казахстана задержали почти 10 000 участников беспорядков. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД. В ходе рейдов силовики также изъяли у протестующих оружие.

«Число задержанных в Казахстане уже 9 900», — передает telegram-канал «Tengrinews.kz — Новости Казахстана» со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана. В ходе рейдов, которые полицейские проводили совместно с Нацгвардией и военнослужащими спецподразделений, у протестующих в Таразе были изъяты пистолет Макарова, сменные магазины к нему и бронежилет, сообщает ТАСС.

Ситуация в Казахстане начала накаляться 2 января. Стихийные акции протеста переросли в столкновения митингующих с полицией и акты мародерства. В результате протестов погибли 20 силовиков. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации. Он также обратился за военной помощью к ОДКБ. Поддержка миротворцев потребовалась республике для «преодоления террористической угрозы». МИД Казахстана заявил, что в беспорядках участвовали люди, которые ранее воевали в горячих точках на стороне радикальных исламистов. В республику прибыли военные из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. По словам президента РФ Владимира Путина, миротворцы пробудут в стране столько, сколько сочтет возможным Токаев.

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