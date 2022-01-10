В Челябинске мать с сыном отравились суррогатным алкоголем

СК выясняет причину смерти челябинцев (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в одной из квартир в Ленинском районе найдены тела пожилой женщины и ее сына. В квартире также было обнаружено множество пустых бутылок от антисептика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области.

«Проверка проводится. Пока нет оснований говорить о том, смерть носит криминальный характер», — заявили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В ведомстве отмечают, что у погибших нет видимых признаков насильственной смерти. Обстоятельства смерти челябинцев выясняют эксперты.

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