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07 января 2022

В Челябинске мать с сыном отравились суррогатным алкоголем

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
СК выясняет причину смерти челябинцев (фото из архива) Фото:

В Челябинске в одной из квартир в Ленинском районе найдены тела пожилой женщины и ее сына. В квартире также было обнаружено множество пустых бутылок от антисептика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области.

«Проверка проводится. Пока нет оснований говорить о том, смерть носит криминальный характер», — заявили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В ведомстве отмечают, что у погибших нет видимых признаков насильственной смерти. Обстоятельства смерти челябинцев выясняют эксперты.

Ранее паленой водкой массово отравились жители ХМАО и Тюменской области. В новогодние каникулы люди приобретали контрафактный алкоголь у одного поставщика и травились.

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В Челябинске в одной из квартир в Ленинском районе найдены тела пожилой женщины и ее сына. В квартире также было обнаружено множество пустых бутылок от антисептика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области. «Проверка проводится. Пока нет оснований говорить о том, смерть носит криминальный характер», — заявили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В ведомстве отмечают, что у погибших нет видимых признаков насильственной смерти. Обстоятельства смерти челябинцев выясняют эксперты. Ранее паленой водкой массово отравились жители ХМАО и Тюменской области. В новогодние каникулы люди приобретали контрафактный алкоголь у одного поставщика и травились.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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