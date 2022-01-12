12 января 2022
11 января 2022

Текслер попросил правительство РФ компенсировать расходы регионов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, текслер алексей
Федеральные задачи «нагружают» региональные бюджеты, считает Текслер (фото из архива) Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер попросил правительство РФ компенсировать расходы регионов при выполнении федеральных решений на местах. Об этом он заявил 13 января в ходе «Гайдаровского форума» в Москве. Заявление главы региона прозвучало на секции «Бюджетный федерализм».

«Проблема, которую мы видим, заключается в том, что федеральные решения формируют дополнительные или новые расходы для регионов. И они должны компенсироваться. В Бюджетном кодексе есть такая норма, но она выполняется не всегда. Следствие — идет снижение объемов инвестиционных расходов регионов», — сообщил Текслер.

По словам губернатора, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин как-то сказал, что регионы «ветшают». И задача состоит не только в том, чтобы обозначить все эти проблемы, но и найти их решение. В разговоре о финансовых взаимоотношениях между Москвой и регионами также приняли участие председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин и глава Татарстана Рустам Минниханов.

«Гайдаровский форум» в Москве проходит с 13 по 14 января. Ранее президент ГК «МедИнвестГрупп» Сергей Нотов заявил на форуме, что врачи просят за работу в Кыштыме зарплату в 250 тыс. рублей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер попросил правительство РФ компенсировать расходы регионов при выполнении федеральных решений на местах. Об этом он заявил 13 января в ходе «Гайдаровского форума» в Москве. Заявление главы региона прозвучало на секции «Бюджетный федерализм». «Проблема, которую мы видим, заключается в том, что федеральные решения формируют дополнительные или новые расходы для регионов. И они должны компенсироваться. В Бюджетном кодексе есть такая норма, но она выполняется не всегда. Следствие — идет снижение объемов инвестиционных расходов регионов», — сообщил Текслер. По словам губернатора, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин как-то сказал, что регионы «ветшают». И задача состоит не только в том, чтобы обозначить все эти проблемы, но и найти их решение. В разговоре о финансовых взаимоотношениях между Москвой и регионами также приняли участие председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин и глава Татарстана Рустам Минниханов. «Гайдаровский форум» в Москве проходит с 13 по 14 января. Ранее президент ГК «МедИнвестГрупп» Сергей Нотов заявил на форуме, что врачи просят за работу в Кыштыме зарплату в 250 тыс. рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...