Почему челябинская молодежь идет в трактористы и комплектовщики

В Челябинске в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года число резюме от трактористов и от комплектовщиков без опыта увеличилось втрое. При этом зарабатывать специалисты хотят 80 000 и 60 000 рублей соответственно, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«В Челябинской области в первой половине 2025 года 28% всех резюме принадлежало кандидатам без опыта — это самая большая группа среди соискателей. Это связано с тем, что сейчас молодые специалисты чаще выбирают профессии, где можно быстро начать работать без длительного обучения», — сообщили в пресс-службе.
Как отметил директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков, сейчас у молодого поколения тренд на рабочие профессии. 21% всех размещенных в России резюме приходится на кандидатов от 14 до 24 лет. При этом специалистов предлагают обучать на месте. Число таких вакансий впервой половине 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличилось на 36%. Благодаря этому работодатели быстрее находят сотрудников, а специалисты получают необходимый опыт, соответствующий задачам компании.
