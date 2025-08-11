11 августа 2025

Девочку, потерявшуюся в Челябинске, нашли живой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поисковая группа нашла девочку
Поисковая группа нашла девочку Фото:

В Челябинске поисковая группа нашла живой 17-летнюю девочку, которая нуждалась в помощи врачей. Об этом URA.RU сообщили в официальной группе поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Найдена, жива!», — указано в ориентировке. Информации о состоянии подростка нет.

Девочку искали с 10 августа. Она ушла из дома и не вернулась. Сейчас она в безопасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске поисковая группа нашла живой 17-летнюю девочку, которая нуждалась в помощи врачей. Об этом URA.RU сообщили в официальной группе поискового отряда «ЛизаАлерт». «Найдена, жива!», — указано в ориентировке. Информации о состоянии подростка нет. Девочку искали с 10 августа. Она ушла из дома и не вернулась. Сейчас она в безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...