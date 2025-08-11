Девочку, потерявшуюся в Челябинске, нашли живой

Поисковая группа нашла девочку
В Челябинске поисковая группа нашла живой 17-летнюю девочку, которая нуждалась в помощи врачей. Об этом URA.RU сообщили в официальной группе поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Найдена, жива!», — указано в ориентировке. Информации о состоянии подростка нет.
Девочку искали с 10 августа. Она ушла из дома и не вернулась. Сейчас она в безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!