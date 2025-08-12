В Челябинске подешевели билеты в Минск

В Челябинске снизилась стоимость билетов в Минск (Беларусь) на три-пять тысяч рублей в сентябре. Об этом сообщает telegram-канал выгодных авиабилетов и туров.
«Летим в Минск. Дата вылета: с 31 августа по 7 сентября. Цена билета: 13 692 рубля», — говорится в сообщении в telegram-канале «Челябинск Летим».
Согласно данным с сайтов по продаже авиабилетов, улететь в Минск из Челябинска, например, 24 августа будет стоить 22 602 рубля. Речь в обоих случаях идет о прямом рейсе.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер накануне работал в Минске, где в том числе провел встречу с президентом республики Александром Лукашенко. В числе прочих вопросов стороны обсуждали прямое авиасообщение между Челябинском и Минском. Высокая загрузка рейсов говорит о востребованности направления. «И мы в этом направлении работаем и будем работать дальше», — резюмировал Текслер. Лукашенко также высоко оценил прямое авиасообщение между Челябинском и Минском. «Вот что такое рейсы, прямые!» — отметил президент Беларуси.
