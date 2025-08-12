В Челябинске подешевели билеты в Минск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Улететь в Минск в сентябре можно с хорошей скидкой
Улететь в Минск в сентябре можно с хорошей скидкой Фото:

В Челябинске снизилась стоимость билетов в Минск (Беларусь) на три-пять тысяч рублей в сентябре. Об этом сообщает telegram-канал выгодных авиабилетов и туров. 

«Летим в Минск. Дата вылета: с 31 августа по 7 сентября. Цена билета: 13 692 рубля», — говорится в сообщении в telegram-канале «Челябинск Летим». 

Согласно данным с сайтов по продаже авиабилетов, улететь в Минск из Челябинска, например, 24 августа будет стоить 22 602 рубля. Речь в обоих случаях идет о прямом рейсе. 

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер накануне работал в Минске, где в том числе провел встречу с президентом республики Александром Лукашенко. В числе прочих вопросов стороны обсуждали прямое авиасообщение между Челябинском и Минском. Высокая загрузка рейсов говорит о востребованности направления. «И мы в этом направлении работаем и будем работать дальше», — резюмировал Текслер. Лукашенко также высоко оценил прямое авиасообщение между Челябинском и Минском. «Вот что такое рейсы, прямые!» — отметил президент Беларуси.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске снизилась стоимость билетов в Минск (Беларусь) на три-пять тысяч рублей в сентябре. Об этом сообщает telegram-канал выгодных авиабилетов и туров.  «Летим в Минск. Дата вылета: с 31 августа по 7 сентября. Цена билета: 13 692 рубля», — говорится в сообщении в telegram-канале «Челябинск Летим».  Согласно данным с сайтов по продаже авиабилетов, улететь в Минск из Челябинска, например, 24 августа будет стоить 22 602 рубля. Речь в обоих случаях идет о прямом рейсе.  Губернатор Челябинской области Алексей Текслер накануне работал в Минске, где в том числе провел встречу с президентом республики Александром Лукашенко. В числе прочих вопросов стороны обсуждали прямое авиасообщение между Челябинском и Минском. Высокая загрузка рейсов говорит о востребованности направления. «И мы в этом направлении работаем и будем работать дальше», — резюмировал Текслер. Лукашенко также высоко оценил прямое авиасообщение между Челябинском и Минском. «Вот что такое рейсы, прямые!» — отметил президент Беларуси.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...