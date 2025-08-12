Челябинка заставила соседку по саду снести уличную печь-мангал

В садовом кооперативе Челябинска женщина добилась, чтобы соседка снесла капитальную уличную печь-мангал. Ей помешал дым от приготовления пищи на огне. Соседям удалось отстоять только забор с навесом, но для этого пришлось идти в суд и проводить строительную экспертизу.
«Судебными приставами Челябинска проконтролировано исполнение судебного решения, обязывающего должника демонтировать уличную печь-мангал», — уточнили в пресс-службе ФССП по региону. Иск был подан соседями, которым помешал дым.
В пресс-службе ведомства уточнили, что Советский районный суд частично удовлетворил требования владелицы садового участка к ее соседке. Она требовала, чтобы женщина снесла забор с навесом, так как он не обеспечивает вентиляцию ее участка, отчего у нее гниет урожай. Кроме того, соседка заявила, что новая печь-мангал из бутового камня с железным дымоходом не отвечает требованиям пожарной безопасности и дымит, мешая ей дышать и пользоваться своим имуществом.
Судом была назначена экспертиза, и забор с навесом признали соответствующим нормам и правилам постройки. А вот капитальную печь обязали снести. Владелица не спешила исполнять решение суда, тогда приставы возбудили исполнительное производство. Тогда владелица печи была вынуждена ее снести.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!