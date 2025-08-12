Челябинка заставила соседку по саду снести уличную печь-мангал

Челябинка заставила соседку снести уличную печь-мангал
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соседке помешал дым от мангала (архивное фото)
Соседке помешал дым от мангала (архивное фото) Фото:

В садовом кооперативе Челябинска женщина добилась, чтобы соседка снесла капитальную уличную печь-мангал. Ей помешал дым от приготовления пищи на огне. Соседям удалось отстоять только забор с навесом, но для этого пришлось идти в суд и проводить строительную экспертизу.

«Судебными приставами Челябинска проконтролировано исполнение судебного решения, обязывающего должника демонтировать уличную печь-мангал», — уточнили в пресс-службе ФССП по региону. Иск был подан соседями, которым помешал дым.

В пресс-службе ведомства уточнили, что Советский районный суд частично удовлетворил требования владелицы садового участка к ее соседке. Она требовала, чтобы женщина снесла забор с навесом, так как он не обеспечивает вентиляцию ее участка, отчего у нее гниет урожай. Кроме того, соседка заявила, что новая печь-мангал из бутового камня с железным дымоходом не отвечает требованиям пожарной безопасности и дымит, мешая ей дышать и пользоваться своим имуществом.

Судом была назначена экспертиза, и забор с навесом признали соответствующим нормам и правилам постройки. А вот капитальную печь обязали снести. Владелица не спешила исполнять решение суда, тогда приставы возбудили исполнительное производство. Тогда владелица печи была вынуждена ее снести.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В садовом кооперативе Челябинска женщина добилась, чтобы соседка снесла капитальную уличную печь-мангал. Ей помешал дым от приготовления пищи на огне. Соседям удалось отстоять только забор с навесом, но для этого пришлось идти в суд и проводить строительную экспертизу. «Судебными приставами Челябинска проконтролировано исполнение судебного решения, обязывающего должника демонтировать уличную печь-мангал», — уточнили в пресс-службе ФССП по региону. Иск был подан соседями, которым помешал дым. В пресс-службе ведомства уточнили, что Советский районный суд частично удовлетворил требования владелицы садового участка к ее соседке. Она требовала, чтобы женщина снесла забор с навесом, так как он не обеспечивает вентиляцию ее участка, отчего у нее гниет урожай. Кроме того, соседка заявила, что новая печь-мангал из бутового камня с железным дымоходом не отвечает требованиям пожарной безопасности и дымит, мешая ей дышать и пользоваться своим имуществом. Судом была назначена экспертиза, и забор с навесом признали соответствующим нормам и правилам постройки. А вот капитальную печь обязали снести. Владелица не спешила исполнять решение суда, тогда приставы возбудили исполнительное производство. Тогда владелица печи была вынуждена ее снести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...