В Челябинске в районе дома №99 по улице Свободы частично ограничат движение транспорта до декабря. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«В связи со строительством наружных сетей водоснабжения с 9 часов 13 августа до 21 часа 6 декабря будет частично ограничено движение транспорта в районе дома № 99 по улице Свободы. Проезд будет затруднен по крайней правой полосе проезжей части дороги при движении в сторону улицы Коммуны», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.
Работы на участке проводит ООО «Поток». Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свои маршруты.
В Челябинске ранее было ограничено движение для транспорта по улице Александра Шмакова. На участке проводились работы по переустройству водовода.
