В центре Челябинска почти на полгода ограничат движение транспорта на одной из улиц.

В Челябинске почти на полгода ограничат движение транспорта по улице Свободы
В Челябинске в районе дома №99 по улице Свободы частично ограничат движение транспорта до декабря. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 

«В связи со строительством наружных сетей водоснабжения с 9 часов 13 августа до 21 часа 6 декабря будет частично ограничено движение транспорта в районе дома № 99 по улице Свободы. Проезд будет затруднен по крайней правой полосе проезжей части дороги при движении в сторону улицы Коммуны», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале. 

Работы на участке проводит ООО «Поток». Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свои маршруты.

В Челябинске ранее было ограничено движение для транспорта по улице  Александра Шмакова. На участке проводились работы по переустройству водовода. 

Схема ограничения движение по улице Свободы в Челябинске
Схема ограничения движение по улице Свободы в Челябинске
Фото:

