Половина челябинцев совмещают рабочие дела с личными

Половина жителей Челябинской области не видит ничего предосудительного в совмещении рабочих дел с личными. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, границы между теми и другими все больше размываются.
«Среди жителей региона 50% считают, что рабочие и личные дела можно совмещать. Человек может заниматься личными делами днем, а отвечать на рабочие сообщения — вечером», — заявили URA.RU в HeadHunter.
При этом среди респондентов проявились различия в восприятии такого совмещения. Почти половина, 46% опрошенных, предпочли жесткое разделение рабочего и личного времени. При этом 27% допустили возможность периодического пересечения этих сфер. Интересно, что больше всего поддержку work-life blend с размытием границ проявили работники старше 45 лет. Молодежь, особенно в возрасте от 18 до 34 лет, заявила об эмоциональных перегрузках из-за смешения рабочих и личных дел.
Работники различных секторов по-разному восприняли необходимость разделения сфер из-за особенностей своей профессиональной деятельности. Сотрудники сферы гостеприимства оказались более открытыми к смешению ролей, а медики и строители предпочли сохранять традиционные границы.
Челябинцы рассказали, как работа отнимает у них личное время. В часы отдыха работникам приходится отвечать на рабочие сообщения (77% респондентов), проверять рабочую почту и чаты (57%), обдумывать служебные задачи и планы (43%), мысленно находиться в рабочей атмосфере (43%). Одновременно на работе жителям иногда удается отвечать на личные сообщения, приходится отпрашиваться по личным делам, сидеть в соцсетях, смотреть сериалы и заниматься хобби либо выполнять работу по дому.
