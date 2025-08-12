Электробус «Синара-6253» производства Челябинского завода городского электрического транспорта, вышел на улицы Санкт-Петербурга. О начале тестирования этого вида транспорта в Северной столице сообщил руководитель обособленного подразделения «Группы Синара» в Челябинске Илья Таболин.
«В тестовом режиме „Синара-6253“ будет курсировать по автобусному маршруту № 19 — от станции метро „Площадь Александра Невского“ до станции метро „Чернышевская“. Электробус имеет возможность ночной зарядки и способен проехать до 240 км, используя собственные источники питания», — сообщил Таболин. Челябинская разработка оснащена низким полом с защитой от зажима, современными информационными системами, климат-контролем и USB-разъемами.
Санкт-Петербург стал первым российским городом, где проходит тестирование электробуса челябинского производства. Современная машина полностью собрана из отечественных компонентов и сертифицирована. В городе на линиях работает уже двадцать челябинских троллейбусов. В перспективе сочетание двух видов колесного электротранспорта «Синара» способно стать экономически эффективным и экологичным решением для города.
Тестовая эксплуатация «Синары» на петербургском маршруте общественного транспорта продлится до конца октября. Это позволит убедиться в надежности техники как в жаркую, так и в прохладную и дождливую погоду.
