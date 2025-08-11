11 августа 2025

Депутат Рева напомнил челябинцам о возможности получить 50 млн рублей

Евгений Рева предложил промышленникам принять участие в госпрограмме поддержки бизнеса
Евгений Рева предложил промышленникам принять участие в госпрограмме поддержки бизнеса Фото:

Депутат заксобрания Челябинской области Евгений Рева предложил промышленникам подать заявку на лизинг оборудования с финансированием 50,5 млн рублей. Об этом Рева сообщил своим подписчикам в соцсетях.

«Как член комитета заксобрания по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию хочу напомнить, что до 28 августа продолжится прием заявок на получение субсидии промпредприятиям на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями. В областном бюджете на 2025 год на эту меру поддержки предусмотрено 50,5 миллиона рублей», — сообщил Перезолов в аккаунте во «Вконтакте».

Для получения субсидии необходимо соблюсти два условия. Первое — оборудование должно находиться в реестре российской промышленной продукции, размещенном в государственной информационной системе промышленности. Второе — возместить можно часть затрат на уплату первого взноса по договору лизинга, осуществленного не ранее 1 января 2023 года. Заявки на возмещение расходов принимает региональный минпром.

