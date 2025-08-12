Прокуратура «воскресила» челябинца

Прокурор помог челябинцу отменить решение о признании умершим
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинца вычеркнули из списка умерших
Челябинца вычеркнули из списка умерших Фото:

В Снежинске (Челябинская область) прокуратура вышла в суд с ходатайством об отмене решения о признании гражданина умершим. С февраля он находился в Кемерово, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

«Мужчина сообщил свои анкетные данные. Однако согласно судебному решению от 28 июля 2003 года данный гражданин, 1962 года рождения, объявлен умершим», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

С мужчиной провели беседу. Информация, которую он сообщил о себе, совпала со сведениями отдела ЗАГС и объяснениями, полученными от родственников.

«Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об отмене решения о признании мужчины умершим и аннулировании записи о смерти. Решением Снежинского городского суда требования прокурора удовлетворены», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Снежинске (Челябинская область) прокуратура вышла в суд с ходатайством об отмене решения о признании гражданина умершим. С февраля он находился в Кемерово, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. «Мужчина сообщил свои анкетные данные. Однако согласно судебному решению от 28 июля 2003 года данный гражданин, 1962 года рождения, объявлен умершим», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. С мужчиной провели беседу. Информация, которую он сообщил о себе, совпала со сведениями отдела ЗАГС и объяснениями, полученными от родственников. «Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об отмене решения о признании мужчины умершим и аннулировании записи о смерти. Решением Снежинского городского суда требования прокурора удовлетворены», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...