Прокуратура «воскресила» челябинца

В Снежинске (Челябинская область) прокуратура вышла в суд с ходатайством об отмене решения о признании гражданина умершим. С февраля он находился в Кемерово, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.
«Мужчина сообщил свои анкетные данные. Однако согласно судебному решению от 28 июля 2003 года данный гражданин, 1962 года рождения, объявлен умершим», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
С мужчиной провели беседу. Информация, которую он сообщил о себе, совпала со сведениями отдела ЗАГС и объяснениями, полученными от родственников.
«Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об отмене решения о признании мужчины умершим и аннулировании записи о смерти. Решением Снежинского городского суда требования прокурора удовлетворены», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
