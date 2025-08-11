В Челябинске подорожали частные дома

В Челябинске частные дома подорожали на 11% за год. Купить коттедж площадью 100 квадратных метров в среднем можно за 5 800 000 рублей за объект, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске за год коттеджи подорожали на 11%. При этом загородная недвижимость в среднем продается по 57 700 рублей за квадратный метр. За полгода цены на коттеджи выросли на 1,5%», — сообщили в пресс-службе Сбербанка со ссылкой на исследование «Домклик».
В целом по России за год стоимость загородных домов увеличилась на 6%. Сейчас купить коттедж за городом в РФ в среднем можно по 65 600 за квадратный метр. При этом стоит отметить, что цены на частные дома в России не снижались с июля 2024 года.
