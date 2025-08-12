Сельчане сообщают о сильном граде на юге Челябинской области
В Агаповском районе Челябинской области прошел сильный град. Сельчане сообщили о сюрпризах погоды накануне вечером, 11 августа.
«Град прошелся по окрестным полям», — говорится в сообществе «Звезда — новости Агаповского района» в соцсети «ВКонтакте». На фото можно рассмотреть практически сугробы из града размером больше горошины.
По данным синоптиков, непогода обрушится на регион с 13 августа. В области ожидаются сильные ливни и крупный град. В региональном МЧС рекомендуют скорректировать свои планы.
Град прошел вечером 11 августа
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!