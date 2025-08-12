Села под Магнитогорском засыпало сильным градом. Фото

Сельчане сообщают о сильном граде на юге Челябинской области
Сельчане сообщают о сильном граде на юге Челябинской области Фото:

В Агаповском районе Челябинской области прошел сильный град. Сельчане сообщили о сюрпризах погоды накануне вечером, 11 августа.

«Град прошелся по окрестным полям», — говорится в сообществе «Звезда — новости Агаповского района» в соцсети «ВКонтакте». На фото можно рассмотреть практически сугробы из града размером больше горошины.

По данным синоптиков, непогода обрушится на регион с 13 августа. В области ожидаются сильные ливни и крупный град. В региональном МЧС рекомендуют скорректировать свои планы.

Град прошел вечером 11 августа
Град прошел вечером 11 августа
Фото:

