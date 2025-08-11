11 августа 2025

В Челябинске в ТРК «Фокус» продается помещение гипермаркета бытовой техники за 379 млн рублей. Фото

В Челябинске гипермаркет бытовой техники продает помещение в ТРК «Фокус»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общая площадь помещения – 2 358 квадратных метров
Общая площадь помещения – 2 358 квадратных метров Фото:

В Челябинском торгово-развлекательном центре (ТРК) «Фокус» продается помещение магазина сети «М.Видео-Эльдорадо». Недвижимость оценивают в 379 миллионов рублей, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Калининском районе Челябинска пpодaeтся тopгoвое помещeние в TРК „Фoкус“ на улице Moлдaвcкой, 16. Условие прoдaжи объeктa — coxpанeние магaзинa „М Bидeо“ на уcлoвияx долгосpoчной aренды. Объeкт распoложeн в Kалининcкoм рaйoне нa пeрвoй линии», — сообщается на сайте «Avito».

Общая площадь помещения — 2 358 квадратных метров. Помещение находится на цокольном этаже. Также офисы сети «М.Видео-Эльдорадо» реализуют в Санкт-Петербурге, Тюмени, Ростове, Краснодаре, Казани.

Помещение находится в ТРК «Фокус»
Помещение находится в ТРК «Фокус»
Фото:
Условие прoдaжи объeктa- coxpанeние магaзинa «М Bидeо» на уcлoвияx долгосpoчной aренды
Условие прoдaжи объeктa- coxpанeние магaзинa «М Bидeо» на уcлoвияx долгосpoчной aренды
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинском торгово-развлекательном центре (ТРК) «Фокус» продается помещение магазина сети «М.Видео-Эльдорадо». Недвижимость оценивают в 379 миллионов рублей, сообщается на сайте о недвижимости. «В Калининском районе Челябинска пpодaeтся тopгoвое помещeние в TРК „Фoкус“ на улице Moлдaвcкой, 16. Условие прoдaжи объeктa — coxpанeние магaзинa „М Bидeо“ на уcлoвияx долгосpoчной aренды. Объeкт распoложeн в Kалининcкoм рaйoне нa пeрвoй линии», — сообщается на сайте «Avito». Общая площадь помещения — 2 358 квадратных метров. Помещение находится на цокольном этаже. Также офисы сети «М.Видео-Эльдорадо» реализуют в Санкт-Петербурге, Тюмени, Ростове, Краснодаре, Казани.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...