В Челябинском торгово-развлекательном центре (ТРК) «Фокус» продается помещение магазина сети «М.Видео-Эльдорадо». Недвижимость оценивают в 379 миллионов рублей, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Калининском районе Челябинска пpодaeтся тopгoвое помещeние в TРК „Фoкус“ на улице Moлдaвcкой, 16. Условие прoдaжи объeктa — coxpанeние магaзинa „М Bидeо“ на уcлoвияx долгосpoчной aренды. Объeкт распoложeн в Kалининcкoм рaйoне нa пeрвoй линии», — сообщается на сайте «Avito».
Общая площадь помещения — 2 358 квадратных метров. Помещение находится на цокольном этаже. Также офисы сети «М.Видео-Эльдорадо» реализуют в Санкт-Петербурге, Тюмени, Ростове, Краснодаре, Казани.
