Фигурантов уголовного скандала в челябинском фонде капремонта оставили в СИЗО

Фигурантов уголовного скандала в Фонде капремонта Челябинской области Андрея Шадрина и Илью Бархатова оставили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального райсуда Челябинска.
«Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя. Продлить обвиняемым меру пресечения до 13 октября 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Адвокаты Шадрина и Бархатова возражали против продления самой суровой меры. Они просили избрать в их отношении меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Но их доводы остались без удовлетворения.
Бархатов и Шадрин находятся в СИЗО с марта. Арестовывали их в Ростове-на-Дону, после же этапировали в Челябинск. По версии следствия, они организовали преступную схему. С ее помощью с Фондом были заключены контракты на сумму более 100 млн рублей.
Когда-то Шадрин работал в Фонде начальником отдела закупок, а Бархатов был депутатом областного парламента. После оба уехали в ДНР, где возглавили ГК «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОНБАССА». В новых территориях их и задержали сотрудники ФСБ.
Задержание Шадрина и Бархатова не стало сюрпризом — за несколько дней до этого силовики пришли за руководителем фонда Виктором Тихоненко. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток. Он, как Шадрин и Бархатов, находится в СИЗО.
